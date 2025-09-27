Los "Springboks" pasaron por encima a Los Pumas en el segundo tiempo y le cortaron el sueño del título en el Rugby Championship

Los Pumas la pelearon de igual a igual durante un primer tiempo vibrante, pero en el complemento los "Springboks" impusieron su jerarquía y terminaron goleando en el "Kings Park".
El equipo de Felipe Contepomi llegó a estar al frente con tries de Chocobares y un try penal que lo pusieron 23-18 arriba, pero la inspiración de Sacha Feinberg-Mngomezulu cambió la historia.
Todo cambió en el segundo tiempo
El apertura sudafricano fue la gran figura con tres tries y condujo a un local imparable en la segunda mitad. Kolbe, Du Toit y Libbok también apoyaron para un marcador que se volvió inalcanzable. Los Pumas descontaron a través de Tomás Albornoz, pero nunca pudieron frenar la tromba verde.
La derrota deja a Los Pumas con un sabor amargo en el Rugby Championship. El equipo argentino mostró carácter, pero pagó carísimo cada error ante el campeón del mundo.