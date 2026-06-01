El particular recorrido de Argelia antes del Mundial 2026: visitó un museo sobre la independencia del país

La actividad tuvo lugar en Argel, la capital argelina, y contó con la participación de los 26 futbolistas convocados y de todo el cuerpo técnico encabezado por Vladimir Petkovic. El recorrido fue organizado por la Federación Argelina de Fútbol como parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el aspecto psicológico y emocional del equipo antes de la cita mundialista.