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El particular recorrido de Argelia antes del Mundial 2026: visitó un museo sobre la independencia del país

El primer rival de la Selección realizó una actividad especial en el Museo Mujahid como parte de su preparación para la Copa del Mundo.

La selección de Argelia.
La selección de Argelia.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La selección de Argelia visitó en Argel el Museo Mujahid de la independencia antes del Mundial 2026, con el fin de motivar al plantel y reforzar su sentido de pertenencia.
  • Organizado por la Federación local, los 26 convocados y el DT Petkovic recorrieron este histórico espacio que conmemora la Guerra de Liberación nacional frente a Francia.
  • Tras una gira por Países Bajos y EE. UU., Argelia debutará el 16 de junio ante Argentina, buscando superar la histórica campaña de octavos de final lograda en Brasil 2014.
Resumen generado con IA

La selección de Argelia decidió salir de los métodos tradicionales de preparación y apostó por una actividad cargada de simbolismo antes de viajar hacia el Mundial 2026. A pocos días de abandonar África para completar su puesta a punto en el exterior, el plantel realizó una visita al Museo Mujahid, uno de los espacios históricos más importantes del país.

La actividad tuvo lugar en Argel, la capital argelina, y contó con la participación de los 26 futbolistas convocados y de todo el cuerpo técnico encabezado por Vladimir Petkovic. El recorrido fue organizado por la Federación Argelina de Fútbol como parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer el aspecto psicológico y emocional del equipo antes de la cita mundialista.

El Museo Mujahid está dedicado a preservar la memoria de la Guerra de Liberación que permitió a Argelia independizarse de Francia. En sus instalaciones se conservan cerca de 10.000 objetos vinculados a uno de los capítulos más importantes de la historia nacional, incluyendo documentos, fotografías, armas y distintos elementos utilizados durante el conflicto.

Según explicaron desde la federación, el objetivo de la visita fue transmitir a los futbolistas conocimientos sobre los héroes y acontecimientos que marcaron la construcción del país. La idea fue reforzar el sentido de pertenencia y generar una motivación adicional antes de afrontar el desafío deportivo más importante del calendario.

Argelia será uno de los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro está previsto para el 16 de junio en Estados Unidos y marcará el debut de ambos equipos en el torneo.

Antes de ese compromiso, el conjunto africano continuará su preparación con una gira internacional. El plantel viajará a los Países Bajos para disputar un amistoso frente al seleccionado local y luego se trasladará a Estados Unidos, donde enfrentará a Bolivia en su último ensayo antes del comienzo de la Copa del Mundo.

La selección dirigida por Petkovic compartirá el grupo con Argentina, Jordania y Austria. Su gran objetivo será superar la mejor actuación de su historia en los mundiales, lograda en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final.

Con esta visita al Museo Mujahid, Argelia dejó en claro que su preparación para el Mundial no solo apunta al aspecto futbolístico, sino también a reforzar los valores, la identidad y la historia que representa cada vez que sale a la cancha.

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