Monederos digitales: cuánto podés ganar invirtiendo $100.000 y cuál paga más intereses

Pensar dónde guardar el dinero puede ser no solo una decisión accidental, sino la diferencia entre el ahorro y la ganancia. Una de las estrategias son las nuevas y asiduamente usadas billeteras digitales que ofrecen beneficios como las recientes “cuentas remuneradas” y otras herramientas que emulan los plazos fijos ofrecidos por las entidades bancarias. Sin gastos de mantenimiento y con intereses que pueden evaluarse a diario, los monederos virtuales se establecieron como una de las opciones más elegidas.