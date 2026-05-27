Monederos digitales: cuánto podés ganar invirtiendo $100.000 y cuál paga más intereses

Resumen para apurados
- Billeteras virtuales en Argentina compiten hoy ofreciendo cuentas remuneradas que rinden más que los plazos fijos bancarios para inversiones de $100.000.
- Ualá lidera con 26% de TNA, seguida por Mercado Pago y Naranja X con 18.1%, superando a bancos tradicionales como el Provincia o BBVA que exigen congelar el dinero 30 días.
- La flexibilidad y liquidez diaria consolidan a las billeteras frente a la banca, aunque los topes de saldo obligarán a los ahorristas a diversificar para maximizar ganancias.
Pensar dónde guardar el dinero puede ser no solo una decisión accidental, sino la diferencia entre el ahorro y la ganancia. Una de las estrategias son las nuevas y asiduamente usadas billeteras digitales que ofrecen beneficios como las recientes “cuentas remuneradas” y otras herramientas que emulan los plazos fijos ofrecidos por las entidades bancarias. Sin gastos de mantenimiento y con intereses que pueden evaluarse a diario, los monederos virtuales se establecieron como una de las opciones más elegidas.
Las cuentas remuneradas dan el beneficio de generar rendimientos con el dinero que se deposita en ellas. No es necesario realizar más estrategias y la caja de ahorros se convierte en este depósito abierto del que se puede disponer cada vez que se necesita. Herramientas como los simuladores de ganancias permiten saber cuánto capital se ganará por guardarlo en los monederos virtuales.
El mapa de los rendimientos digitales
Entre las billeteras virtuales que ofrecen la posibilidad de ver las ganancias a largo plazo, se encuentra Ualá, uno de los mayores intereses a día de hoy. Con una Tasa Anual de 26% se posiciona entre las aplicaciones con mayores rendimientos. Así, al ingresar $100.000 por un plazo de 30 días en la cuenta remunerada se obtienen $102.159,21, según la herramienta.
Otras billeteras como Mercado Pago, Naranja X y Personal Pay ofrecen una TNA de 18.1% en las cuentas remuneradas. Así, al invertir el mismo monto mencionado por un período de 30 días, se obtienen $1498,42 de interés. Cabe destacar que la ganancia diaria representa un promedio estimado de las ganancias de $49.
Detrás de este podio, otras aplicaciones del mercado actualizan diariamente sus tasas para no perder terreno. Variantes como Cocos ofrecen una tasa del 19.72%, mientras que alternativas como Prex, IEB+ y Claro Pay se mantienen en una franja que va desde el 17.65% hasta el 16.73% de Tasa Nominal Anual, demostrando la fuerte competencia que existe en el sector de las plataformas digitales.
La respuesta de la banca tradicional
Esta carrera de rendimientos generó un escenario llamativo en el mercado financiero local, donde las billeteras virtuales lograron superar las tasas que ofrecen los bancos más grandes del país para los plazos fijos tradicionales. Entidades como el Banco Provincia (19.50%), BBVA (18.75%) o Banco Galicia (18.25%) quedaron por debajo de las opciones digitales más rentables, sumando la desventaja de requerir que el dinero permanezca inmovilizado durante al menos 30 días.
Ante esta realidad, la decisión de los ahorristas se divide entre la previsibilidad de las entidades bancarias y la flexibilidad de los monederos virtuales. Los analistas del mercado destacan que, si bien la tasa es el factor determinante, los usuarios deben contemplar que muchas billeteras aplican topes máximos para remunerar los saldos, lo que obliga a diversificar el dinero entre diferentes herramientas para maximizar las ganancias del mes.