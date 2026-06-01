Coimas, contratos y millones de dólares: cómo se armó la red bajo sospecha en ARSAT

Resumen para apurados
- La Justicia investiga una red de corrupción en ARSAT tras detener al expresidente Facundo Leal con drogas y US$ 2,5 millones por presuntas coimas y contratos amañados.
- La causa inició por un robo en 2024 en San Fernando. El peritaje de celulares reveló el direccionamiento de contratos y pago de coimas a favor de la empresa logística ALS.
- El fiscal solicitó indagar a exfuncionarios clave conocidos como la banda de los mendocinos. El caso promete destapar más desvíos de fondos públicos en empresas estatales.
La detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), por el hallazgo de drogas, cerca de U$S 2,5 millones y dinero en distintas monedas, destapó una presunta red de corrupción que habría operado dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de San Fernando terminó exponiendo un esquema de posibles direccionamientos de contratos, sobreprecios y pago de coimas que involucra a una decena de personas y a la firma Argentina Logistic Services (ALS).
La causa se originó a partir de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito operado por ALS en la localidad bonaerense de San Fernando, donde ARSAT almacenaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica. En el lugar encontraron 15 containers saqueados.
La investigación quedó a cargo del juez federal Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez, en la Justicia Federal de San Isidro. A medida que avanzó la pesquisa, la contratación de ALS quedó bajo sospecha luego de detectarse que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y que el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.
Ante esas irregularidades, el fiscal ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró teléfonos celulares. El análisis de esos dispositivos reveló presuntos pagos de coimas y manejos irregulares entre autoridades de ARSAT y la empresa logística.
Según consta en la investigación, el 29 de junio de 2021 Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT e integrante de la denominada “banda de los mendocinos”, firmó un memorándum en el que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa y señalaba a ALS como la firma indicada, además de solicitar que la contratación avanzara de manera directa.
Tres meses después, ARSAT abrió el proceso de cotización. Las ofertas de ALS, Transportes Padilla y Tradelog llegaron el 10 de septiembre con apenas minutos de diferencia, según estableció la Justicia con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Las empresas que no resultaron adjudicatarias tendrían vínculos con Argentina Logistic Services, motivo por el cual los investigadores sospechan que habrían participado para otorgarle apariencia de legalidad al trámite.
Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Además, Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, también integraría el mismo grupo familiar.
Por otra parte, la gerenta general de ALS, Sofía Varela Vizgarra, trabajaría actualmente en Tradelog.
El cuarto involucrado por el lado de la firma logística es Fernando Diego Paredes, presidente de ALS, en cuyos mensajes encontrados por la Justicia aparecerían referencias al pago de coimas destinadas a funcionarios, publicó Infobae.
“La banda de los mendocinos”
Entre los posibles imputados que podrían ser llamados a indagatoria en las próximas horas aparecen varios integrantes de la denominada “banda de los mendocinos”, un grupo de funcionarios identificado de esa manera dentro de la empresa estatal.
A la cabeza del espacio estaba Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y luego fue designado al frente del ORSNA en 2025.
Leal, considerado un hombre de peso dentro de la Secretaría de Transporte, fue detenido en un departamento de Palermo, donde se encontraron cerca de U$S 650.000 en efectivo, pesos argentinos y divisas de otros seis países, además de ketamina, MDMA y cocaína.
En una vivienda de Mendoza también hallaron otros U$S 1,7 millones distribuidos en fajos termosellados.
Otro de los nombres centrales de la investigación es el mendocino Gerardo Boschin, quien fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el actual gobierno y figura en el último organigrama de la empresa pública como gerente de Administración.
Según la causa, Boschin habría facilitado el ingreso de ALS a las contrataciones a cambio de coimas. Los investigadores sostienen que filtró información interna de los expedientes a empresarios y firmó órdenes de compra por U$S 1.930.861 y $40.300.000 en contrataciones directas realizadas entre 2021 y 2024 para servicios de depósito, grúas y transporte, entre otros rubros.
La Justicia también identificó a un presunto intermediario entre Boschin y las autoridades de ALS: Santiago Pando, mencionado en distintas comunicaciones incorporadas al expediente.
Otro de los involucrados es Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT y hombre cercano a Leal. Según fuentes consultadas por Infobae, sería el esposo de una hermana del ex funcionario. En la investigación se le atribuye haber firmado la prórroga del contrato de ALS sin intervención del Directorio.
También aparece mencionado Juan Antonio Álvarez, quien según su perfil de LinkedIn se desempeña como jefe de compras y contrataciones de ARSAT.
El fiscal Domínguez solicitó que todos ellos sean citados a declaración indagatoria para avanzar con la acusación, aunque todavía resta la definición del juez Mirabelli. La causa permanece bajo secreto de sumario.
La denominada “banda de los mendocinos” también incluye a otros funcionarios que hasta el momento no están bajo investigación judicial. Entre ellos figuran Leonardo Comperatore, ex ministro de Seguridad de Mendoza y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT, y Ramiro Canet, ex abogado de la empresa estatal y actual director de Gestión de Bienes Registrables en el Ministerio de Gobierno mendocino.
Comperatore también tuvo un paso por el sector ferroviario de la mano de Boschin durante la actual gestión nacional. Presidió Trenes Argentinos Infraestructura desde mayo de 2025 hasta enero de este año, cuando ambos dejaron sus cargos tras la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini.