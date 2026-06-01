Coimas, contratos y millones de dólares: cómo se armó la red bajo sospecha en ARSAT

Según consta en la investigación, el 29 de junio de 2021 Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT e integrante de la denominada “banda de los mendocinos”, firmó un memorándum en el que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa y señalaba a ALS como la firma indicada, además de solicitar que la contratación avanzara de manera directa.