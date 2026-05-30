¿Qué favores se pagaban? La trama detrás del dinero que compromete al ex titular de Arsat

El caso no surge en el vacío. El Orsna, donde Leal se desempeñó hasta enero, ya había quedado bajo observación en gestiones anteriores. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el organismo fue presidido por Matías Tombolini, hoy también bajo la lupa judicial por su participación en el sistema SIRA, un esquema cuestionado por su discrecionalidad en la asignación de divisas. El paralelismo refuerza la hipótesis de estructuras donde los permisos y autorizaciones pueden transformarse en herramientas de poder económico.