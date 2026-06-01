La original propuesta de Tarucas para acompañar al equipo en una final anticipada

Tarucas se jugará mucho más que un partido el próximo viernes. Desde las 21, la franquicia del NOA recibirá a Capibaras en la última fecha de la fase regular del Súper Rugby Américas, con la clasificación a las semifinales en juego. En la previa de ese compromiso decisivo, el club lanzó una promoción especial para atraer público y generar un marco acorde a la importancia del encuentro.