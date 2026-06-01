La original propuesta de Tarucas para acompañar al equipo en una final anticipada
La franquicia del NOA busca un estadio colmado para el partido del viernes a las 21. Las mujeres que tengan 40 años cumplidos o por cumplir podrán ingresar gratis al encuentro que definirá la clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas.
Resumen para apurados
- Tarucas ofrecerá entrada gratis a mujeres de 40 años este viernes en su estadio ante Capibaras, buscando colmar las tribunas para clasificar a semifinales de rugby.
- La iniciativa, dirigida a mujeres que cumplan 40 años en 2024, requiere presentar el DNI. Se suma a otros beneficios previos en la última fecha de la fase regular del torneo.
- El club del NOA busca asegurar un apoyo masivo que empuje al equipo a un logro histórico, consolidando su crecimiento y presencia en el Súper Rugby Américas.
Tarucas se jugará mucho más que un partido el próximo viernes. Desde las 21, la franquicia del NOA recibirá a Capibaras en la última fecha de la fase regular del Súper Rugby Américas, con la clasificación a las semifinales en juego. En la previa de ese compromiso decisivo, el club lanzó una promoción especial para atraer público y generar un marco acorde a la importancia del encuentro.
Bajo el lema "¡Señoooraa!", Tarucas anunció que todas las mujeres que tengan 40 años cumplidos o que los cumplan durante este año podrán ingresar de manera gratuita al estadio para presenciar el partido.
La iniciativa surge luego de que otros sectores del público ya hubieran accedido a beneficios similares durante la temporada. Ahora, la propuesta está dirigida especialmente a las mujeres de esa edad, que podrán retirar su entrada sin costo presentando únicamente su DNI en las boleterías del estadio.
"Ellos ya tuvieron su beneficio. Ahora es tu turno", expresaron desde la franquicia en la campaña difundida a través de sus redes sociales. El mensaje también invita a acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de su corta historia dentro de la competencia continental.
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El encuentro frente a Capibaras será determinante para las aspiraciones de Tarucas. El conjunto dirigido por Álvaro Galindo depende de sí mismo para conseguir el pasaje a las semifinales del torneo y buscará cerrar una destacada campaña ante su gente.
La expectativa es alta y desde la organización esperan una gran concurrencia para acompañar al equipo en una noche que puede resultar histórica para el rugby del norte argentino. Por eso, además de la promoción especial, el mensaje apunta a generar un clima de apoyo y pertenencia alrededor del plantel.
Con la clasificación en juego, un rival directo enfrente y un estadio que promete estar colmado, Tarucas buscará dar un nuevo paso en su crecimiento dentro del Súper Rugby Américas. Y para eso, contará con un incentivo extra en las tribunas: la presencia de cientos de mujeres que podrán sumarse gratuitamente al aliento en una jornada decisiva.