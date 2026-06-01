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Tres tucumanos fueron convocados a una nueva concentración nacional de Los Pumitas

Benjamín Farías Cerioni, Simón Pfister y Joaquín Poliche integran la lista de 36 jugadores citados por la UAR para los entrenamientos que se realizarán el 1 y 2 de junio en Hindú Club.

Los Pumitas en el Rugby Championship M-20.
Los Pumitas en el Rugby Championship M-20.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UAR convocó a los tucumanos Farías Cerioni, Pfister y Poliche a la concentración de Los Pumitas M-20 el 1 y 2 de junio en Hindú Club para preparar los próximos torneos.
  • Los juveniles integran una lista de 36 convocados nacionales. Farías Cerioni y Pfister ya tienen experiencia tras jugar el Rugby Championship de la categoría en Sudáfrica.
  • Este llamado consolida el protagonismo del rugby tucumano a nivel nacional y representa una oportunidad clave para que los atletas busquen un lugar en el próximo Mundial M-20.
Resumen generado con IA

La Unión Argentina de Rugby confirmó una nueva concentración nacional de Los Pumitas M-20 y el rugby tucumano volverá a tener una presencia destacada. Benjamín Farías Cerioni, de Universitario, y Simón Pfister y Joaquín Poliche, ambos de Tucumán Rugby, fueron incluidos entre los 36 jugadores convocados para las actividades que se desarrollarán el 1 y 2 de junio en Hindú Club.

La citación forma parte del trabajo de seguimiento y preparación que realiza la UAR con los jugadores que integran el proceso de Alto Rendimiento de la categoría juvenil. Durante las dos jornadas, el cuerpo técnico nacional continuará evaluando rendimientos y consolidando la base del seleccionado argentino que afrontará los próximos compromisos internacionales.

Farías Cerioni y Pfister disputaron el último Rugby Championship M-20 realizado en Sudáfrica, donde Los Pumitas consiguieron un triunfo histórico frente a Nueva Zelanda.

La convocatoria reúne a jugadores de distintas uniones del país, entre ellas la URBA, Rosario, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Tucumán. Para los representantes de la provincia, esta nueva oportunidad significa continuar sumando experiencia y competir por un lugar dentro de la nómina que viajará al Mundial M-20.

Con Farías Cerioni, Pfister y Poliche entre los convocados, Tucumán volverá a estar representado en una concentración nacional juvenil, reafirmando su protagonismo dentro del rugby argentino.

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