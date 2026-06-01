Tres tucumanos fueron convocados a una nueva concentración nacional de Los Pumitas

La Unión Argentina de Rugby confirmó una nueva concentración nacional de Los Pumitas M-20 y el rugby tucumano volverá a tener una presencia destacada. Benjamín Farías Cerioni, de Universitario, y Simón Pfister y Joaquín Poliche, ambos de Tucumán Rugby, fueron incluidos entre los 36 jugadores convocados para las actividades que se desarrollarán el 1 y 2 de junio en Hindú Club.