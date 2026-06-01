Un informe reveló que uno de cada 23 créditos hipotecarios del Banco Nación fue para Personas Expuestas Políticamente

Según los datos difundidos por Ámbito y citados en la investigación, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios durante el período analizado. De ese total, 1.120 fueron destinados a personas alcanzadas por el régimen de control reforzado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto significa que aproximadamente uno de cada 23 préstamos para vivienda fue adjudicado a una Persona Expuesta Políticamente.