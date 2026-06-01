Un informe reveló que uno de cada 23 créditos hipotecarios del Banco Nación fue para Personas Expuestas Políticamente
La investigación detectó que 1.120 Personas Expuestas Políticamente accedieron a préstamos para vivienda entre 2024 y 2026. La polémica creció tras conocerse créditos millonarios otorgados a funcionarios nacionales.
Resumen para apurados
- El Banco Nación de Argentina otorgó 1.120 créditos hipotecarios a funcionarios y políticos entre 2024 y 2026, desatando polémica por presunto favoritismo.
- El caso se conoció por un pedido de información pública que expuso préstamos millonarios a funcionarios y cambios regulatorios que flexibilizaron los requisitos de acceso.
- La diputada Mónica Frade denunció el caso y la jueza María Capuchetti investigará si existieron beneficios indebidos en la asignación de estos fondos públicos del Estado.
Una investigación basada en un pedido de acceso a la información pública reveló que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión del presidente Javier Milei.
El dato tomó relevancia luego de la controversia generada por la difusión de préstamos millonarios concedidos a funcionarios del Gobierno nacional, lo que puso bajo la lupa los mecanismos de asignación de créditos dentro de la principal entidad financiera estatal.
Cuántos créditos hipotecarios fueron otorgados a Personas Expuestas Políticamente
Según los datos difundidos por Ámbito y citados en la investigación, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios durante el período analizado. De ese total, 1.120 fueron destinados a personas alcanzadas por el régimen de control reforzado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto significa que aproximadamente uno de cada 23 préstamos para vivienda fue adjudicado a una Persona Expuesta Políticamente.
Sin embargo, especialistas advierten que la cifra podría ser aún mayor debido a que la normativa vigente de la UIF no contempla dentro de la categoría PEP a algunos cargos relevantes del Estado, como subsecretarios nacionales y directivos de empresas públicas.
Los funcionarios que quedaron en el centro de la polémica
La discusión pública se intensificó tras la difusión de datos provenientes de la plataforma "¿Cuánto Deben?", que procesó información de la Central de Deudores del Banco Central y expuso los créditos obtenidos por distintos funcionarios nacionales.
Entre los casos más mencionados aparecen Pedro Juan Inchauspe, quien recibió un crédito por 510 millones de pesos; Leandro Massaccesi, con un préstamo de 420 millones; Felipe Núñez, con 373 millones; y Federico Furiase, con 367 millones de pesos.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los créditos otorgados a personas vinculadas al Gobierno representaban menos del 0,2% del total de la cartera crediticia. No obstante, posteriormente el Banco Nación confirmó oficialmente que fueron 1.120 las operaciones realizadas a beneficiarios encuadrados dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente.
Cambios en la línea de créditos "+ Hogares"
Otro de los aspectos que generó debate fue la modificación de la reglamentación de la línea de créditos hipotecarios "+ Hogares".
En septiembre de 2024, el Banco Nación aprobó la Resolución 802, mediante la cual incorporó expresamente a los cargos políticos designados por resolución o electivos como potenciales beneficiarios de la línea crediticia. Desde sectores de la oposición sostienen que la medida implicó una flexibilización de los criterios vigentes durante la gestión anterior.
La denuncia judicial por los créditos otorgados
La polémica derivó en una presentación judicial impulsada por la diputada nacional Mónica Frade, quien solicitó investigar posibles irregularidades o favoritismos en la adjudicación de los préstamos hipotecarios.
Tras una disputa de competencia entre tribunales, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada deberá analizar la documentación reunida y determinar si existió algún beneficio indebido en la asignación de fondos públicos destinados al acceso a la vivienda.