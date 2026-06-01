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Los nombres que comenzaron a sonar en Boca, tras confirmarse la salida de Úbeda

Riquelme debe definir rápido quién tomará el mando, de cara al cruce por la Copa Sudamericana.

DÍAS CRUCIALES. Riquelme necesita decidir rápido quién será el reemplazante de Claudio Úbeda.
DÍAS CRUCIALES. Riquelme necesita decidir rápido quién será el reemplazante de Claudio Úbeda.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Riquelme definió en Buenos Aires la salida de Claudio Úbeda como DT de Boca Juniors a partir del 30 de junio, tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores.
  • La derrota ante Universidad Católica aceleró el fin de un ciclo de 34 partidos. La dirigencia busca un reemplazo antes de retomar los entrenamientos el 18 de junio.
  • El nuevo DT deberá reestructurar el proyecto con la Copa Sudamericana como prioridad. Suenan Cristian González, Antonio Mohamed, Eduardo Domínguez y Martín Palermo.
Resumen generado con IA

La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó teniendo consecuencias inmediatas en Boca. Ayer Claudio Ubeda mantuvo una reunión con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado en la que quedó definido que no continuará al frente del equipo una vez finalizado su contrato, que vence el próximo 30 de junio.

Aunque la decisión se venía manejando desde hace varios días en el club, el golpe sufrido contra Universidad Católica terminó acelerando los tiempos. De esa manera, el ciclo del entrenador llegó a su fin después de 34 partidos, con un balance de 18 victorias, siete empates y nueve derrotas.

Ahora, toda la atención se centra en la búsqueda del próximo entrenador. Sin embargo, por el momento, en Boca reina el hermetismo. No trascendieron candidatos concretos ni tampoco detalles sobre cómo se desarrollará el proceso de elección. El objetivo, por el momento, es encontrar al reemplazante antes del regreso a los entrenamientos, previsto para el 18 de junio.

La urgencia pasa por reordenar el rumbo deportivo tras uno de los golpes más duros de los últimos años. La eliminación de la Copa Libertadores no solo frustró el principal objetivo de la temporada, sino que también modificó la planificación de cara al segundo semestre, en donde la Copa Sudamericana aparece ahora como el máximo desafío internacional.

Los nombres que siempre suenan cada vez que Boca se queda sin DT

En este contexto, comenzaron a surgir los nombres habituales cada vez que el banco de Boca queda vacante. Técnicos como Cristian “Kily” González, Antonio Mohamed y Eduardo Domínguez aparecen entre los entrenadores que suelen estar vinculados al radar del club. También surgieron especulaciones sobre figuras de peso como Carlos Tevez o Martín Palermo, aunque por ahora no existen avances concretos.

Mientras tanto, la dirigencia deberá tomar decisiones importantes no solo respecto del nuevo entrenador, sino también sobre el mercado de pases.

Con la Libertadores fuera del horizonte, Boca afronta un escenario diametralmente diferente al que tenía a principio de este 2026 y necesita definir rápidamente cómo encarará la reconstrucción de un proyecto que volvió a quedar bajo la lupa.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaJuan Román RiquelmeMartín PalermoCarlos TevezEzeizaEduardo Domínguez
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