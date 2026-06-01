Los nombres que comenzaron a sonar en Boca, tras confirmarse la salida de Úbeda

Ahora, toda la atención se centra en la búsqueda del próximo entrenador. Sin embargo, por el momento, en Boca reina el hermetismo. No trascendieron candidatos concretos ni tampoco detalles sobre cómo se desarrollará el proceso de elección. El objetivo, por el momento, es encontrar al reemplazante antes del regreso a los entrenamientos, previsto para el 18 de junio.