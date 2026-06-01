Tim Payne alcanzó los cuatro millones de seguidores y superó a los All Blacks antes del Mundial 2026

El seleccionado oceánico debutará el 15 de junio frente a Irán, luego se medirá con Egipto el 21 y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Bélgica. Sin embargo, más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el defensor ya consiguió algo que parecía imposible: convertirse en una estrella mundial antes de disputar el primer partido del torneo.