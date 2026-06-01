Tim Payne alcanzó los cuatro millones de seguidores y superó a los All Blacks antes del Mundial 2026
El defensor de Nueva Zelanda se convirtió en un fenómeno global gracias a una campaña impulsada desde Argentina. En pocos días pasó de tener apenas 4.000 seguidores a superar en Instagram al seleccionado de rugby más famoso del mundo.
Resumen para apurados
- El defensor neozelandés Tim Payne superó los 4 millones de seguidores en Instagram antes del Mundial 2026, tras una sorpresiva campaña viral impulsada desde Argentina.
- El futbolista pasó de tener 4.000 seguidores a más de cuatro millones gracias a una iniciativa del influencer Valentín Scarsini para popularizar al jugador menos conocido.
- Al superar en popularidad digital a los All Blacks, Payne inicia el Mundial como una inesperada estrella global, evidenciando el poder de las redes en el fútbol moderno.
Lo que comenzó como una simple campaña en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más inesperados de la previa del Mundial 2026. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, alcanzó los cuatro millones de seguidores en Instagram y consolidó una popularidad que parecía impensada apenas unas semanas atrás.
El crecimiento fue tan explosivo como inédito. Payne pasó de tener poco más de 4.000 seguidores a superar la barrera de los cuatro millones gracias al impulso de miles de usuarios, principalmente argentinos y latinoamericanos, que se sumaron a una iniciativa encabezada por el influencer Valentín Scarsini, conocido en redes como "Scarso".
La propuesta era simple: convertir en una celebridad al futbolista que muchos consideraban "el jugador menos conocido del Mundial". Sin embargo, el resultado superó cualquier expectativa. La historia se viralizó, generó una comunidad internacional de seguidores y transformó al defensor neozelandés en una de las figuras más comentadas de la previa de la Copa del Mundo.
La magnitud del fenómeno queda reflejada en un dato sorprendente. Con sus cuatro millones de seguidores, Payne ya supera a los All Blacks, la legendaria selección de rugby de Nueva Zelanda, que cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram y es considerada una de las marcas deportivas más reconocidas del planeta.
El propio Scarsini reconoció su sorpresa por el alcance que tomó la iniciativa. “Tim Payne llegó a los 4M. ¡Ya no me alcanzan las manos, loco!”, escribió en sus redes sociales para celebrar el nuevo récord del futbolista. El crecimiento también impactó en el perfil del influencer argentino, que rozó el millón de seguidores y alcanzó los 924 mil.
Mientras tanto, Payne intenta mantener el foco en lo deportivo. A diez días del comienzo del Mundial, Nueva Zelanda afrontará un amistoso preparatorio frente a Haití antes de concentrarse en el Grupo G de la Copa del Mundo.
El seleccionado oceánico debutará el 15 de junio frente a Irán, luego se medirá con Egipto el 21 y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Bélgica. Sin embargo, más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el defensor ya consiguió algo que parecía imposible: convertirse en una estrella mundial antes de disputar el primer partido del torneo.