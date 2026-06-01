Juan Martín Hernández tendrá un nuevo rol en la UAR: cuál será la función de una leyenda de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby continúa fortaleciendo su estructura de Alto Rendimiento y sumó a una de las figuras más emblemáticas de la historia de Los Pumas. Juan Martín Hernández, considerado por muchos como uno de los jugadores más talentosos que vistió la camiseta argentina, tendrá un nuevo rol dentro de la UAR y aportará sus conocimientos en una de las facetas más importantes del rugby moderno.