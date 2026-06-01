El Mundial 2026 estrenará reglas inéditas: qué podrá cobrar ahora el VAR

Una de las novedades más importantes afecta directamente al funcionamiento del VAR. A partir de esta edición, la tecnología podrá intervenir para revisar infracciones cometidas cuando la pelota no esté en juego. La medida se aplicará principalmente en situaciones previas a la ejecución de tiros libres o saques de esquina, siempre que la acción tenga incidencia directa en un gol, un penal o una sanción disciplinaria. En esos casos, el VAR recomendará una revisión en campo y, si el árbitro confirma la infracción antes de la reanudación, podrá sancionar al responsable y ordenar la repetición de la jugada.