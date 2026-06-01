El Mundial 2026 estrenará reglas inéditas: qué podrá cobrar ahora el VAR

Resumen para apurados
- La IFAB implementará nuevas reglas y mayor intervención del VAR en el Mundial 2026 para combatir conductas antideportivas y mejorar la transparencia del juego.
- El VAR revisará faltas con pelota parada, se expulsará a quienes se tapen la boca para insultar y se penalizarán las demoras limitando el tiempo de reanudación.
- Este Mundial funcionará como un laboratorio para evaluar cambios que buscan dinamizar el fútbol, sentando bases para un arbitraje más justo y tecnológico a nivel global.
El Mundial 2026 no solo marcará el estreno del formato de 48 selecciones, sino también la puesta en marcha de importantes cambios reglamentarios impulsados por la International Football Association Board (IFAB). Las modificaciones apuntan a aumentar la transparencia arbitral, combatir conductas antideportivas y reducir las pérdidas de tiempo que afectan el desarrollo de los partidos.
Una de las novedades más importantes afecta directamente al funcionamiento del VAR. A partir de esta edición, la tecnología podrá intervenir para revisar infracciones cometidas cuando la pelota no esté en juego. La medida se aplicará principalmente en situaciones previas a la ejecución de tiros libres o saques de esquina, siempre que la acción tenga incidencia directa en un gol, un penal o una sanción disciplinaria. En esos casos, el VAR recomendará una revisión en campo y, si el árbitro confirma la infracción antes de la reanudación, podrá sancionar al responsable y ordenar la repetición de la jugada.
Otro de los cambios más comentados es la denominada "Ley Vinicius", una medida orientada a combatir insultos racistas y conductas discriminatorias. Desde ahora, cualquier jugador que se dirija a un rival cubriéndose la boca con la mano podrá recibir tarjeta roja directa. La decisión busca evitar situaciones que no pueden ser detectadas con claridad por las cámaras o los árbitros durante el encuentro.
Las protestas también estarán bajo la lupa. Según la nueva normativa, cualquier futbolista que abandone el terreno de juego para manifestar su desacuerdo con una decisión arbitral será expulsado de manera inmediata.
Además, la IFAB confirmó otras modificaciones que comenzarán a implementarse progresivamente después del Mundial y que utilizarán el torneo como plataforma de evaluación. Entre ellas se destaca la posibilidad de que el VAR intervenga para revisar segundas tarjetas amarillas, algo que hasta ahora quedaba fuera de su alcance.
También se buscará acelerar el ritmo de juego mediante límites estrictos de tiempo. Los futbolistas sustituidos dispondrán de apenas 10 segundos para abandonar el campo, mientras que los equipos tendrán cinco segundos para ejecutar laterales o saques de arco. Si no cumplen esos plazos, la posesión será otorgada al adversario.
Por último, se formalizarán las pausas de hidratación a los 22 minutos de cada tiempo y el VAR podrá corregir decisiones erróneas relacionadas con saques de esquina. Con estas modificaciones, el Mundial 2026 servirá como laboratorio para una nueva etapa del fútbol, en la que la tecnología y las reglas buscarán ofrecer partidos más justos, transparentes y dinámicos.