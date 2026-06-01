Un supermercado lanzó una canasta con más de 200 productos a precios del año pasado

Resumen para apurados
- ChangoMâs lanzó en Argentina una campaña para bajar en junio los precios de más de 200 productos a valores del año pasado, buscando reactivar las ventas ante la crisis de consumo.
- La medida, aplicada en tiendas físicas y online, abarca alimentos, limpieza y tecnología. Ocurre frente a una caída del 3,8% interanual en el consumo masivo registrada en abril.
- Con esta estrategia que retrotrae precios, la empresa busca aliviar el bolsillo familiar. Esto podría forzar a competidores a aplicar rebajas más agresivas en el sector.
En medio de la fuerte competencia entre supermercados para atraer consumidores con promociones y descuentos, y en un contexto marcado por la caída sostenida de las ventas, una de las principales cadenas del país lanzó una estrategia poco habitual: volver atrás los precios de más de 200 productos para incentivar las compras durante junio.
La iniciativa fue presentada por ChangoMâs bajo el nombre “Precios hoy, del 2025” y estará vigente durante todo el mes tanto en las sucursales físicas de la cadena como en la plataforma de comercio electrónico MasOnline.com.ar.
La propuesta incluye productos de almacén, limpieza, perfumería, bebidas y frescos, además de artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos. Según informó la empresa, el objetivo es abarcar tanto bienes de primera necesidad como productos de consumo cotidiano presentes en la oferta habitual de la firma.
De acuerdo con lo que pudo averiguar Infobae, algunos de los artículos incluidos en la campaña son el azúcar Azucel de un kilogramo, que baja de $1.399 a $879; el tomate perita INCA, que pasa de $1.499 a $939; y la leche UAT de marca propia, cuyo precio se reduce de $2.099 a $1.299.
También figuran la yerba Taragüí de 500 gramos, que pasa de $2.889 a $2.099; la harina Chacabuco 000, que baja de $1.039 a $799; los spaghetti de marca propia, que pasan de $1.259 a $899; y el arroz LF Lucchetti de un kilogramo, cuyo valor se reduce de $2.199 a $1.349.
La lista incorpora además productos comercializados en formato multipack. Entre ellos aparecen el dulce de leche Ilolay, que baja de $3.589 a $2.199; las Criollitas crackers pentapack, cuyo precio cae de $8.059 a $1.999; las Oreo tripack, que pasan de $6.209 a $3.689; y el atún Check tripack, que reduce su valor de $4.799 a $3.659.
La campaña también alcanza otros productos de consumo frecuente. El queso rallado Paulina de 150 gramos baja de $5.979 a $4.499; la cerveza Quilmes de 710 cc pasa de $3.539 a $1.999; el café La Virginia de 250 gramos se reduce de $8.709 a $6.649; el pack de agua Villa del Sur de 6,2 litros pasa de $5.099 a $2.999; y el papel higiénico Elegante 4x30 metros baja de $2.669 a $1.799.
La empresa remarcó que la propuesta estará disponible en todos los puntos de venta de la cadena y también en el canal online.
“Revalorizar el poder adquisitivo”
Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina, explicó que la iniciativa apunta a responder al contexto actual del consumo.
“Frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país”, sostuvo.
El ejecutivo además diferenció esta propuesta de otras promociones vigentes en el mercado. “Este programa, a diferencia de otras iniciativas existentes en el mercado que solo contienen aumentos futuros, vuelve el precio atrás como parte de un compromiso por acompañar a los consumidores con propuestas de impacto real en su economía cotidiana”, afirmó.
Desde la compañía señalaron que “Precios hoy, del 2025” forma parte de una estrategia destinada a desarrollar acciones que acompañen las necesidades de los consumidores y fortalezcan una experiencia de compra cercana, personalizada y atractiva.
La iniciativa se da en un contexto de retroceso del consumo masivo. El último informe de la consultora Scentia indicó que en abril las ventas cayeron 3,8% en todos los canales respecto del mismo período de 2025 y 4,7% en comparación con marzo. De esta manera, el acumulado del primer cuatrimestre mostró una baja de 3,3%.
El informe también señaló que las grandes cadenas de supermercados volvieron a ser las más afectadas, con una caída de 4,5% tanto en la comparación interanual como en la medición mensual.