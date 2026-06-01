Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne que también se volvió viral en la previa al Mundial 2026
La modelo y fotógrafa neozelandesa quedó en el centro de la atención tras el inesperado fenómeno que convirtió a su marido en una celebridad de las redes sociales. Incluso reaccionó a la cumbia que le dedicaron al defensor de Nueva Zelanda.
Resumen para apurados
- Michelle Peters, esposa de Tim Payne, se volvió viral en redes en la previa del Mundial 2026 tras el repentino e inesperado apoyo masivo de fanáticos latinoamericanos a su marido.
- La campaña del influencer argentino Valentín Scarsini impulsó la fama de Payne. Su esposa Michelle, modelo de origen costarricense, se sumó al furor bailando una cumbia dedicada.
- El caso muestra el impacto global de las redes en el fútbol. Payne disputará el Mundial con un apoyo inédito que posicionó a su familia como un fenómeno mediático inesperado.
El Mundial 2026 está dejando historias inesperadas y pocas son tan sorprendentes como la de Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda pasó en cuestión de horas de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en una celebridad viral gracias al apoyo masivo de miles de usuarios latinoamericanos. Pero el fenómeno no solo impactó en su carrera deportiva: también puso bajo los reflectores a su esposa, Michelle Peters.
La joven neozelandesa ganó notoriedad en las últimas semanas a medida que crecía la popularidad de Payne en redes sociales. Mientras el futbolista acumulaba millones de seguidores en Instagram y se transformaba en tendencia mundial, Peters comenzó a recibir muestras de cariño de fanáticos de distintos países, especialmente de Argentina.
Michelle Peters es modelo y fotógrafa profesional. Tiene raíces multiculturales, ya que su madre es costarricense y su padre neozelandés. Antes de la explosión mediática de su marido, mantenía un perfil relativamente bajo, aunque contaba con presencia activa en redes sociales vinculada a su trabajo y a la vida familiar.
La relación con Payne dio un paso importante en 2024, cuando la pareja contrajo matrimonio. Juntos tienen un hijo que cumplirá su primer año de vida durante el desarrollo del Mundial 2026, un detalle que volvió todavía más especial este momento para la familia.
Post Instagram
Uno de los episodios que más llamó la atención fue la reacción de Peters ante la cumbia dedicada a Payne. La canción, creada por seguidores que impulsaron el fenómeno viral, se multiplicó rápidamente en redes sociales. Lejos de ignorarla, Michelle compartió un video bailándola y agradeciendo el cariño recibido, un gesto que fortaleció aún más el vínculo entre la familia del futbolista y los fanáticos que impulsaron su popularidad.
Todo este fenómeno comenzó gracias a una campaña del influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como "Scarso", que presentó la historia de Payne en redes sociales. Lo que parecía una simple publicación terminó generando una ola de apoyo que convirtió al defensor de Nueva Zelanda en una de las figuras más comentadas de la previa mundialista.
Ahora, mientras Tim Payne se prepara para disputar el Mundial con Nueva Zelanda, Michelle Peters también disfruta de una fama inesperada que la transformó en una de las protagonistas secundarias de una de las historias más curiosas de la Copa del Mundo.