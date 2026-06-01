Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne que también se volvió viral en la previa al Mundial 2026

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la reacción de Peters ante la cumbia dedicada a Payne. La canción, creada por seguidores que impulsaron el fenómeno viral, se multiplicó rápidamente en redes sociales. Lejos de ignorarla, Michelle compartió un video bailándola y agradeciendo el cariño recibido, un gesto que fortaleció aún más el vínculo entre la familia del futbolista y los fanáticos que impulsaron su popularidad.