El empresario acusado de abusar de compañeros de su hijo también tenía fotos de ellos desnudos

Si bien el caso está dando sus primeros pasos, el abogado sostuvo que puede haber más víctimas. “En principio, tenemos a todos los declarantes en condición de víctimas y otros en condición de testigos, más de 18 mayores declarantes en condiciones de testigo y, como mínimo, tenemos cuatro menores más que quieren declarar, pero a los que no podemos responderles porque todavía el juzgado no avanzó con las indagatorias y la detención de Porcel”.