José María Giménez explotó por la ausencia de Nahitan Nández en Uruguay: “Les hago pedir disculpas”

Resumen para apurados
- El defensor José María Giménez defendió en Uruguay a Nahitan Nández tras su exclusión de la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, desmintiendo rumores sobre su compromiso.
- La polémica surgió luego de que Nández quedara fuera de la nómina definitiva. Versiones de prensa señalaban que el mediocampista mostró desinterés en los amistosos previos.
- Las declaraciones de Giménez evidencian el fuerte respaldo del vestuario hacia Nández y reavivan el debate público sobre los criterios de selección de Bielsa para el Mundial.
La ausencia de Nahitan Nández en la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez fue José María Giménez quien salió públicamente a defender a su compañero y cuestionó con dureza las versiones que circularon sobre los supuestos motivos de su exclusión del plantel dirigido por Marcelo Bielsa.
A su llegada a Uruguay para incorporarse a la concentración de la selección, el defensor del Atlético de Madrid se mostró visiblemente molesto por los rumores que vinculaban la baja de Nández con una supuesta falta de compromiso durante los amistosos disputados meses atrás frente a Estados Unidos y México.
“Me sorprendió muchísimo, es una realidad porque a nivel estadístico es uno de los jugadores que más minutos ha tenido. Sorprende”, señaló Giménez al referirse a la decisión de dejar afuera a uno de los futbolistas con mayor continuidad en el ciclo de Bielsa.
Sin embargo, el momento más fuerte de su descargo llegó cuando defendió la integridad profesional y humana del mediocampista. “Molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona. Como profesional, siempre ha sido un señor, siempre ha sido el alma del equipo”, afirmó.
El zaguero también desmintió las versiones que apuntaban contra la actitud de Nández en los encuentros preparatorios. “Si pedís los datos físicos contra Estados Unidos fue el que más corrió. Se han desvivido por la selección y dejaron dinero de su bolsillo. Me parece una falta de respeto”, agregó.
Giménez fue todavía más contundente al dirigirse a quienes aseguran contar con información interna sobre la situación. “Y el que diga alguna de esas cosas con información que tiene de adentro, que venga y me las diga que en dos minutos le hago pedir disculpas públicamente hacia Nahitan”, lanzó.
Lejos de personalizar responsabilidades por los malos resultados obtenidos en aquellos amistosos, el defensor pidió una reflexión colectiva. Según explicó, el rendimiento del equipo estuvo por debajo de lo esperado, pero considera injusto señalar a futbolistas que, a su entender, siempre demostraron compromiso con la camiseta celeste.
Las declaraciones de Giménez reavivan el debate sobre una de las ausencias más resonantes de la nómina uruguaya para el Mundial 2026 y evidencian el respaldo que Nández mantiene dentro del vestuario, pese a haber quedado fuera de la cita más importante del fútbol mundial.