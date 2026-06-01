Un ex PSG tenía un lugar asegurado en el Mundial 2026, pero rechazó la convocatoria

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las decisiones más llamativas llegó desde Francia. Odsonne Édouard, ex delantero del Paris Saint-Germain y una de las figuras del Lens, rechazó la posibilidad de disputar la Copa del Mundo con la selección de Haití, pese a que tenía serias opciones de integrar el equipo titular en la histórica participación del conjunto caribeño.