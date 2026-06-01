Un ex PSG tenía un lugar asegurado en el Mundial 2026, pero rechazó la convocatoria

Resumen para apurados
- El futbolista Odsonne Édouard rechazó jugar el Mundial 2026 con Haití a pocos días del inicio, al considerar injusto sumarse sin haber participado en las eliminatorias.
- El delantero de 28 años brilla en el Lens francés y representó a Francia en juveniles. Argumentó que su decisión se basa en respetar el esfuerzo del plantel que logró clasificar.
- La inusual postura prioriza los valores éticos sobre la vitrina mundialista. Mientras Haití afronta su histórica segunda Copa, Édouard mantiene su ilusión de jugar para Francia.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las decisiones más llamativas llegó desde Francia. Odsonne Édouard, ex delantero del Paris Saint-Germain y una de las figuras del Lens, rechazó la posibilidad de disputar la Copa del Mundo con la selección de Haití, pese a que tenía serias opciones de integrar el equipo titular en la histórica participación del conjunto caribeño.
Lejos de tratarse de un conflicto deportivo o de una lesión, el atacante fundamentó su negativa en una cuestión de principios. Según explicó, no considera justo sumarse al plantel únicamente para la fase final después de no haber participado en el camino clasificatorio.
“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, aseguró Édouard, en una declaración que rápidamente generó repercusión en el ambiente futbolístico internacional.
El delantero, de 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Actualmente juega en el Lens, donde marcó 14 goles en 36 partidos durante la última temporada. Además, se consagró campeón de la Copa de Francia y contribuyó a la clasificación de su equipo para la próxima edición de la Champions League.
Aunque posee raíces haitianas y era elegible para representar a ese país, Édouard desarrolló gran parte de su carrera internacional en las selecciones juveniles de Francia. De hecho, mantiene intacta la ilusión de recibir en algún momento una convocatoria para la selección absoluta francesa.
La decisión adquiere aún más relevancia porque Haití disputará apenas el segundo Mundial de su historia. El seleccionado caribeño integrará el Grupo G junto a Brasil, Escocia y Marruecos, en una participación que ilusiona a todo el país.
Sin embargo, pese a la posibilidad de jugar la máxima cita del fútbol mundial, Édouard eligió mantenerse al margen. Una postura poco habitual en tiempos donde la Copa del Mundo representa el sueño máximo para la mayoría de los futbolistas, pero que el delantero considera coherente con sus valores y con el respeto hacia quienes consiguieron la clasificación dentro del campo de juego.