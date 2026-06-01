DeportesFútbol

Un ex PSG tenía un lugar asegurado en el Mundial 2026, pero rechazó la convocatoria

Odsonne Édouard, figura del Lens francés, sorprendió al declinar la convocatoria de Haití pese a que tenía grandes chances de ser titular. “Debo ganármelo”, explicó el delantero de 28 años.

El delantero del Lens rechazó la convocatoria de Haití.
El delantero del Lens rechazó la convocatoria de Haití.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Odsonne Édouard rechazó jugar el Mundial 2026 con Haití a pocos días del inicio, al considerar injusto sumarse sin haber participado en las eliminatorias.
  • El delantero de 28 años brilla en el Lens francés y representó a Francia en juveniles. Argumentó que su decisión se basa en respetar el esfuerzo del plantel que logró clasificar.
  • La inusual postura prioriza los valores éticos sobre la vitrina mundialista. Mientras Haití afronta su histórica segunda Copa, Édouard mantiene su ilusión de jugar para Francia.
Resumen generado con IA

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las decisiones más llamativas llegó desde Francia. Odsonne Édouard, ex delantero del Paris Saint-Germain y una de las figuras del Lens, rechazó la posibilidad de disputar la Copa del Mundo con la selección de Haití, pese a que tenía serias opciones de integrar el equipo titular en la histórica participación del conjunto caribeño.

Lejos de tratarse de un conflicto deportivo o de una lesión, el atacante fundamentó su negativa en una cuestión de principios. Según explicó, no considera justo sumarse al plantel únicamente para la fase final después de no haber participado en el camino clasificatorio.

“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme. Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, aseguró Édouard, en una declaración que rápidamente generó repercusión en el ambiente futbolístico internacional.

El delantero, de 28 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Actualmente juega en el Lens, donde marcó 14 goles en 36 partidos durante la última temporada. Además, se consagró campeón de la Copa de Francia y contribuyó a la clasificación de su equipo para la próxima edición de la Champions League.

Aunque posee raíces haitianas y era elegible para representar a ese país, Édouard desarrolló gran parte de su carrera internacional en las selecciones juveniles de Francia. De hecho, mantiene intacta la ilusión de recibir en algún momento una convocatoria para la selección absoluta francesa.

La decisión adquiere aún más relevancia porque Haití disputará apenas el segundo Mundial de su historia. El seleccionado caribeño integrará el Grupo G junto a Brasil, Escocia y Marruecos, en una participación que ilusiona a todo el país.

Sin embargo, pese a la posibilidad de jugar la máxima cita del fútbol mundial, Édouard eligió mantenerse al margen. Una postura poco habitual en tiempos donde la Copa del Mundo representa el sueño máximo para la mayoría de los futbolistas, pero que el delantero considera coherente con sus valores y con el respeto hacia quienes consiguieron la clasificación dentro del campo de juego.

Temas HaitíLigue 1 de FranciaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones
5

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Mete goles los fines de semana y vende figuritas de sol a sombra para criar a su hijo

Mete goles los fines de semana y vende figuritas de sol a sombra para criar a su hijo

Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Comentarios