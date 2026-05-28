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Dónde comer comida asiática en Tucumán: la nueva ola de restaurantes inspirados en las culturas japonesa y coreana

Sushi libre, tiendas coreanas, snacks virales y ramen instantáneo: Tucumán vive una explosión de propuestas asiáticas que ya excede la moda del K-pop. Dueños de locales, chefs y emprendedores coinciden: el fenómeno recién empieza y podría cambiar el mapa gastronómico de la provincia.

Dónde comer comida asiática en Tucumán: la nueva ola de restaurantes inspirados en las culturas japonesa y coreana
Por Leandro Díaz Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Emprendedores impulsan hoy en Tucumán un auge de la gastronomía asiática, motivado por el auge del anime y el K-pop, que transforma el consumo de los jóvenes de la provincia.
  • Hace una década el sushi era un nicho exclusivo. Hoy, gracias a la influencia de TikTok y la ola coreana, proliferan tiendas de conveniencia, locales de ramen y fusión culinaria.
  • Este fenómeno cultural consolidará a Tucumán como un polo de cocina fusión. Los expertos proyectan que la tendencia se duplicará y modificará el mapa gastronómico regional.
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