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Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

Tras el duro golpe sufrido en la Copa Libertadores, la CD del "Xeneize" definió los pasos a seguir con el cuerpo técnico.

NO SIGUE. El director deportivo Marcelo Delgado se reunirá en las próximas horas con Claudio Úbeda para comunicarle que no continuará en el cargo.
NO SIGUE. El director deportivo Marcelo Delgado se reunirá en las próximas horas con Claudio Úbeda para comunicarle que no continuará en el cargo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de Boca Juniors decidió que el DT Claudio Úbeda no continuará en su cargo tras quedar eliminados de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.
  • La decisión, comunicada por Marcelo Delgado, llega al vencer su contrato el 30 de junio, tras dirigir 32 partidos con 60.4% de efectividad pero sin lograr ningún título.
  • El presidente Juan Román Riquelme buscará un nuevo cuerpo técnico para afrontar la pretemporada y el cruce de Copa Sudamericana ante O'Higgins a fines de julio.
Resumen generado con IA

La derrota 0-1 frente a Universidad Católica caló hondo en Boca. Aquel golpe no solo significó la eliminación temprana del "Xeneize" en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino también el fin del ciclo de Claudio Úbeda al mando del primer equipo.

Según informó el periodista Martín Arévalo en TyC Sports, el director deportivo Marcelo Delgado mantuvo una reunión clave en las últimas horas para comunicarle al DT que no seguirá en el cargo y que la institución iniciará la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. 

El contrato de "Sifón" vence el próximo 30 de junio y la comisión directiva no tiene intenciones de renovar el vínculo. Se estima que para esa fecha el presidente Juan Román Riquelme ya habrá definido al sucesor de cara a la pretemporada y al cruce ante O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, pactado para fines de julio.

De esta manera, Úbeda le pone punto final a una etapa en la que estuvo al frente del banco de suplentes durante 32 partidos oficiales. A lo largo de su ciclo, el entrenador cosechó un total de 17 triunfos, siete empates y ocho derrotas, alcanzando una efectividad del 60.4% de los puntos en juego, aunque se despide de la institución sin haber podido conseguir títulos.

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