Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

El contrato de "Sifón" vence el próximo 30 de junio y la comisión directiva no tiene intenciones de renovar el vínculo. Se estima que para esa fecha el presidente Juan Román Riquelme ya habrá definido al sucesor de cara a la pretemporada y al cruce ante O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, pactado para fines de julio.