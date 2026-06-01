México presentó su lista para el Mundial 2026 con la voz de Chespirito y emocionó a los hinchas

La utilización de la voz de Gómez Bolaños contó con la autorización de su familia. Roberto Gómez Fernández, hijo del creador, explicó que su padre habría aceptado con “enorme orgullo” participar de una iniciativa de este tipo, especialmente por el vínculo que siempre mantuvo con el fútbol. "De haber tenido la oportunidad, mi padre habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor", dijo.