México presentó su lista para el Mundial 2026 con la voz de Chespirito y emocionó a los hinchas

Resumen para apurados
- La Federación Mexicana de Fútbol presentó en México la lista para el Mundial 2026 usando la voz recreada por IA de Chespirito para homenajear su legado y emocionar a los hinchas.
- La iniciativa, autorizada por la familia de Roberto Gómez Bolaños, incluyó referencias a sus famosas obras y al fútbol, bajo la dirección técnica del entrenador Javier Aguirre.
- El video se volvió viral rápidamente, logrando unir el evento deportivo más importante con un ícono cultural, lo que refuerza el sentido de identidad y pertenencia del país.
La selección de México encontró una forma tan emotiva como original de presentar a los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. La Federación Mexicana de Fútbol apostó por la inteligencia artificial para recrear la voz de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable “Chespirito”, y convertir el anuncio de la lista definitiva en un homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura popular mexicana.
La pieza audiovisual, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, va mucho más allá de una simple enumeración de nombres. Con la voz que inmortalizó personajes como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, el video construye un relato cargado de identidad nacional, nostalgia y referencias que marcaron a varias generaciones de mexicanos.
Uno de los momentos más destacados llega cuando la narración los define como “los que cruzaron el mundo sembrando México”, en una clara referencia al impacto internacional que tuvo la obra de Gómez Bolaños.
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El homenaje también incluyó guiños a la histórica relación entre Chespirito y el fútbol. El video recuerda a “El Chanfle”, el entrañable utilero del América que protagonizó una de las películas más recordadas del comediante y que reflejaba su pasión por el deporte.
La utilización de la voz de Gómez Bolaños contó con la autorización de su familia. Roberto Gómez Fernández, hijo del creador, explicó que su padre habría aceptado con “enorme orgullo” participar de una iniciativa de este tipo, especialmente por el vínculo que siempre mantuvo con el fútbol. "De haber tenido la oportunidad, mi padre habría aceptado con enorme orgullo y emoción la posibilidad de anunciar a los jugadores que llevarán el nombre de México ante el mundo. Hacerlo habría sido para él un privilegio y un honor", dijo.
La presentación generó una enorme repercusión entre los aficionados mexicanos, que destacaron la sensibilidad de unir el evento deportivo más importante del planeta con una figura que forma parte de la identidad cultural del país. De esta manera, México logró transformar una simple convocatoria mundialista en un homenaje cargado de emoción, memoria y sentido de pertenencia.