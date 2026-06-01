Marcelo Bielsa frenó los rumores y negó su salida de Uruguay después del Mundial
El entrenador de la "Celeste" negó haber anunciado su salida tras el Mundial 2026, explicó el verdadero sentido de sus declaraciones y también justificó las ausencias de Nahitan Nández y Luis Suárez en la lista definitiva.
Resumen para apurados
- Marcelo Bielsa negó en Uruguay haber anunciado su salida de la selección tras el Mundial 2026, explicando que sus dichos sobre culminar una etapa fueron malinterpretados.
- El técnico precisó que el torneo es el cierre de un ciclo deportivo pero no define su futuro. Además, justificó las ausencias de Nahitan Nández y Luis Suárez de la convocatoria.
- La aclaración despeja la incertidumbre sobre el futuro de la Celeste tras el Mundial 2026, mientras el equipo avanza en su preparación directa sin jugar los amistosos previstos.
Marcelo Bielsa salió al cruce de las interpretaciones que se generaron en torno a su continuidad al frente de la selección uruguaya y aclaró que nunca anunció que dejará el cargo después del Mundial 2026. El entrenador rosarino explicó que sus declaraciones de semanas atrás fueron malinterpretadas y que el término que utilizó hacía referencia al cierre de una etapa deportiva, no necesariamente al final de su ciclo en la "Celeste".
“La palabra culminar no significa terminar”, remarcó Bielsa al ser consultado sobre su futuro. Según explicó, quiso expresar que una Copa del Mundo representa “el punto más alto de una etapa”, aunque reconoció que su contrato vigente finaliza una vez concluido el torneo. De todos modos, descartó haber tomado una decisión sobre una eventual renovación. “Me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, sostuvo, al tiempo que aseguró que rechazar de antemano una posible continuidad implicaría “no valorar a la organización a la que pertenece”.
El técnico también abordó algunas de las decisiones más discutidas de la convocatoria mundialista. Respecto de la ausencia de Nahitan Nández, Bielsa fue contundente al señalar que se trató exclusivamente de una determinación futbolística. Incluso recordó que el mediocampista fue, a su criterio, “el mejor jugador de Uruguay en la última Copa América”, pero negó cualquier conflicto personal. “Nunca tuvimos diferencias, discusiones o enfrentamientos”, afirmó.
En cuanto a Luis Suárez, otra de las ausencias resonantes, Bielsa valoró el deseo público del delantero de integrar la lista para el Mundial, aunque explicó que finalmente optó por otros futbolistas para conformar el plantel. “Son decisiones que pueden generar discrepancias”, admitió.
Por último, el entrenador explicó por qué Uruguay no disputará los amistosos previstos antes de la Copa del Mundo. Según detalló, la intención inicial era jugar dos encuentros, uno en Montevideo y otro en el interior del país, pero la combinación de problemas de calendario, el estado de algunos escenarios y la dificultad para conseguir rivales disponibles terminó frustrando esos planes.