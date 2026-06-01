Marcelo Bielsa frenó los rumores y negó su salida de Uruguay después del Mundial

Marcelo Bielsa salió al cruce de las interpretaciones que se generaron en torno a su continuidad al frente de la selección uruguaya y aclaró que nunca anunció que dejará el cargo después del Mundial 2026. El entrenador rosarino explicó que sus declaraciones de semanas atrás fueron malinterpretadas y que el término que utilizó hacía referencia al cierre de una etapa deportiva, no necesariamente al final de su ciclo en la "Celeste".