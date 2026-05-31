La curiosa participación de Bielsa en la presentación de la lista de Uruguay para el Mundial 2026

Fiel a su estilo particular, el rosarino apareció andando en bicicleta durante una de las secuencias del anuncio, una imagen que rápidamente captó la atención de los hinchas y se volvió uno de los momentos más comentados de la publicación. La presencia del técnico le aportó un sello distintivo a una producción que sirvió para revelar a los 26 convocados para la Copa del Mundo.