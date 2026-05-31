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La curiosa participación de Bielsa en la presentación de la lista de Uruguay para el Mundial 2026

La Celeste confirmó a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo, con Federico Valverde como principal figura y dos representantes del fútbol argentino.

La curiosa participación de Bielsa en la presentación de la lista de Uruguay para el Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección de Uruguay presentó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, destacando la sorpresiva aparición del DT Marcelo Bielsa en bicicleta en el video oficial.
  • La nómina liderada por Federico Valverde incluye a Fernando Muslera y Matías Viña, del fútbol argentino, conformando la base que se preparó bajo el particular estilo del DT.
  • Ubicada en el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, la Selección de Uruguay buscará tener un rol protagónico en el certamen bajo la conducción de Marcelo Bielsa.
Resumen generado con IA

Uruguay dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, aunque más allá de los nombres elegidos por Marcelo Bielsa, uno de los detalles que más repercusión generó fue la participación del propio entrenador en el video de presentación difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Fiel a su estilo particular, el rosarino apareció andando en bicicleta durante una de las secuencias del anuncio, una imagen que rápidamente captó la atención de los hinchas y se volvió uno de los momentos más comentados de la publicación. La presencia del técnico le aportó un sello distintivo a una producción que sirvió para revelar a los 26 convocados para la Copa del Mundo.

En la nómina sobresalen figuras de jerarquía internacional como Federico Valverde, Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Darwin Núñez, quienes conforman la base del equipo que buscará ser protagonista en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

También aparecen dos futbolistas que actualmente militan en el fútbol argentino. Se trata de Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata que disputará su quinta Copa del Mundo, y Matías Viña, lateral de River Plate que logró meterse entre los elegidos por el entrenador.

La Celeste ya conoce su camino

Uruguay integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut será el 15 de junio frente al conjunto saudí en Miami, mientras que luego enfrentará a los africanos y cerrará la fase de grupos ante los españoles. Con Bielsa al mando y una generación repleta de figuras, la Celeste buscará volver a tener un papel destacado en una Copa del Mundo.

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