Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

A la nominada al Oscar le propusieron hacer ese segmento con la ayuda de la IA, pero lo descartó en su totalidad. “Hay varias formas de hacerlo. Podrías ir por la ruta de la IA, de la que estoy un poco aterrorizada”, dijo Blunt. Pero eligió un camino distinto. “Pensé que podía hacer algunos sonidos realmente extraños”, explicó. Y reveló lo que le propuso al sonidista: “Dije, quizás puedo venir y haremos una serie de sonidos raros. Y eso fue lo que hicimos. Hice una especie de sonidos de clic, sonidos de zumbido, sonidos de consonantes, respiración, sonidos raros”.