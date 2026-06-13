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Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre

El plano la muestra desgranándose gradualmente. La sinopsis oficial pregunta: “Si descubrieras que no estamos solos, ¿te asustaría?”.

Emily Blunt grabó cuatro minutos de sonidos imposibles para evitar la IA en su personaje extraterrestre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Emily Blunt grabó sonidos reales para su personaje extraterrestre en el nuevo filme de Steven Spielberg en EE.UU., para evitar el uso de inteligencia artificial.
  • Durante la promoción de 'El día de la revelación', Blunt reveló que prefirió grabar cuatro minutos de ruidos extraños con el sonidista antes que digitalizar su voz con IA.
  • Esta decisión refleja la resistencia de los actores de Hollywood frente al avance de la IA y resalta la importancia del trabajo interpretativo humano en el cine actual.
Resumen generado con IA

La actriz británica, Emily Blunt, habló sobre su postura frente a la Inteligencia Artificial (IA) en el programa “Hot Ones”, donde promocionó “El día de la revelación”, su próximo estreno junto al director Steven Spielberg. En una escena central, su personaje experimenta un cambio vocal y comienza a hablar en un idioma no humano.

A la nominada al Oscar le propusieron hacer ese segmento con la ayuda de la IA, pero lo descartó en su totalidad. “Hay varias formas de hacerlo. Podrías ir por la ruta de la IA, de la que estoy un poco aterrorizada”, dijo Blunt. Pero eligió un camino distinto. “Pensé que podía hacer algunos sonidos realmente extraños”, explicó. Y reveló lo que le propuso al sonidista: “Dije, quizás puedo venir y haremos una serie de sonidos raros. Y eso fue lo que hicimos. Hice una especie de sonidos de clic, sonidos de zumbido, sonidos de consonantes, respiración, sonidos raros”.

La escena y la trama

“Es un plano de cuatro minutos que rodamos y que lleva a ese momento en el que ella va desgranándose gradualmente”, describió la actriz. La película la tiene como protagonista representando a una meteoróloga de Kansas City que es tomada por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba un segmento en vivo.

Con micrófonos estratégicamente ubicados en el set, el equipo de sonido capturó todo el material necesario. “El diseñador de sonido se fue y creó ese sonido que se necesitaba”, señaló Blunt. La sinopsis oficial plantea: “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo probara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas”. 

Blunt anticipó en la revista Empire que el filme tiene puntos de contacto con el universo de “Encuentros cercanos del tercer tipo”, de 1977. “Definitivamente hay preguntas planteadas por ‘Encuentros cercanos’ que se responden en ‘El día de la revelación’”, afirmó. El estreno será el 12 de junio.

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