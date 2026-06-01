Un meteorito explotó sobre Estados Unidos y desató un fuerte estruendo: la energía equivalió a toneladas de TNT

Resumen para apurados
- Un meteorito de un metro explotó el sábado sobre Massachusetts, EE.UU., liberando energía equivalente a 200 toneladas de TNT y causando un fuerte estruendo sónico.
- Según la NASA, el objeto natural viajaba a 120.000 km/h y se desintegró a 64 km de altura, generando ondas de choque que hicieron vibrar casas y alarmaron a los residentes.
- El evento evidencia el impacto que pequeños cuerpos celestes pueden provocar al ingresar a la atmósfera, sirviendo para analizar las ondas de choque y la seguridad espacial.
Un meteorito convirtió la habitual jornada de sábado en Massachusetts en un caos tras explotar liberando una energía equivalente a 300 toneladas de TNT, según informó la NASA. El estallido sónico provocó un doble estruendo que sacudió edificios en la zona y en Rhode Island, según reportaron los testigos.
Alrededor de las 14:11 según el horario del este, los habitantes de Massachusetts y Rhode Island fueron testigos de una detonación repentina que hizo vibrar ventanas, alarmó mascotas e incluso sacudió la estructura edilicia de algunas casas. La estación de televisión de Boston WBZ-TV recibió decenas de llamadas advirtiendo por la fuerte explosión que se escuchó en los alrededores de esa ciudad, llegando incluso hasta Ipswich y Johnston, Rhode Island, a una hora al sur de la capital.
El origen del estallido y el reporte de la NASA
El estallido sónico se debió, según explicó la NASA en un comunicado en X, a la energía que liberó el fenómeno equivalente a unas 200 toneladas de TNT. El meteorito de casi un metro de ancho entró en la atmósfera cerca de la frontera de Nuevo Hampshire con Massachusetts, al norte de Boston, de acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros. Este se fragmentó sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 (18:06 UTC), según informó a la agencia de noticias AFP Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la NASA.
La mayoría de los meteoros se desintegran inofensivamente en la atmósfera, pero los cuerpos celestes más grandes a veces pueden sobrevivir el tiempo suficiente para crear las brillantes bolas de fuego y las estruendosas ondas expansivas que captan la atención de la gente.
Meteor Over Boston, Massachusetts and Rhode Island pic.twitter.com/b1Up38v9bs— Moon (@moondailys) May 30, 2026
La física detrás del fenómeno espacial
Un fragmento de mayor tamaño puede resistir lo necesario para adentrarse más en la atmósfera. Al atravesar el aire, genera potentes ondas de choque, similares a las de un avión supersónico. Estas ondas de presión pueden viajar hasta la superficie terrestre en forma de estampido sónico, que a veces se escucha a decenas de kilómetros de la trayectoria real del meteorito.
La agencia espacial agregó que el meteorito viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora cuando se desintegró a una altitud de 64 kilómetros sobre la zona. "No estaba asociada con ninguna lluvia de meteoritos activa en ese momento, sino que era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales o un satélite", aclaró Dooren.
Los residentes de la región quedaron desconcertados por el fuerte estruendo. Algunas personas recurrieron a las redes sociales para informar que sus casas temblaron a causa del ruido. En algunos vídeos que circulan por internet, se oyeron unas aparentes dos explosiones rápidas, sin que hubiera señales de fuego, humo ni ninguna causa visible del estrépito.