Un meteorito explotó sobre Estados Unidos y desató un fuerte estruendo: la energía equivalió a toneladas de TNT

El origen del estallido y el reporte de la NASA

El estallido sónico se debió, según explicó la NASA en un comunicado en X, a la energía que liberó el fenómeno equivalente a unas 200 toneladas de TNT. El meteorito de casi un metro de ancho entró en la atmósfera cerca de la frontera de Nuevo Hampshire con Massachusetts, al norte de Boston, de acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros. Este se fragmentó sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 (18:06 UTC), según informó a la agencia de noticias AFP Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la NASA.