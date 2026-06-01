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Budín de manzana sin harina: una opción proteica y apta para celíacos con solo tres ingredientes

El budín de manzana destaca como una de las opciones más recomendadas por su alto contenido proteico y por requerir únicamente tres ingredientes para su preparación.

Budín de manzana sin harina: una opción proteica y apta para celíacos con solo tres ingredientes
Budín de manzana
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentinos adoptan una receta de budín de manzana sin harina de tres ingredientes, ideal para celíacos y dietas proteicas con la llegada del otoño.
  • El plato se prepara con manzana, huevos y yogur griego. Surge como una alternativa saludable y de bajo costo ante la demanda de opciones sin gluten para acompañar el mate.
  • Esta receta impulsa la tendencia de la pastelería saludable e inclusiva, facilitando opciones nutritivas y aptas para celíacos en el consumo cotidiano de los hogares.
Resumen generado con IA

El descenso de las temperaturas durante el otoño impulsa a los argentinos a buscar alternativas culinarias libres de harinas para acompañar el café o el mate. En este contexto, el budín de manzana sobresale como una opción ideal para mantener una alimentación equilibrada, ya que proporciona un alto contenido proteico y requiere únicamente tres elementos para su elaboración.

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Esta propuesta gastronómica ofrece una textura esponjosa y un sabor agradable, resultando apta para personas celíacas debido a la ausencia de gluten. El postre destaca tanto por su bajo aporte calórico como por la sencillez de sus componentes básicos, los cuales se reducen a manzanas, huevos y yogur, facilitando así una alternativa dulce para comer sin culpa.

Cómo hacer budín de manzana sin harina

Ingredientes

- Dos manzanas

- Tres huevos

- Tres cucharadas de yogur griego

- Opcionales: esencia de vainilla, edulcorante (stevia) y canela o miel

Budín de manzana sin harinas: paso a paso, la preparación

Primero, pelá y triturá las manzanas (también podés rallarlas).

A continuación, mezclá las manzanas con los huevos, el yogur griego, la esencia de vainilla y el edulcorante.

Finalmente, pasá la mezcla a una budinera y cociná en el horno a 190°C por 40-45 minutos o hasta que al pinchar con un cuchillo en el centro, éste salga limpio.

Ya tenés un budín de manzanas delicioso y nutritivo para tus meriendas. Recordá que a esta receta podés espolvorear canela o agregarle unas cucharadas de miel por encima para realzar sus sabores.

Al ser un budín con pocas calorías y con proteínas y grasas de calidad, es perfecto para comer sin culpa. Ya sea en el desayuno, en la merienda o como postre, lo pueden disfrutar grandes y chicos. Además, no lleva gluten, por lo que es apto para personas celíacas.

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