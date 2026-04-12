Cómo hacer un sánguche de papa sin harina: la solución rápida y económica para tus almuerzos

Resumen para apurados
- LA GACETA publicó hoy una receta de sánguche de papa sin harina en Argentina, como una solución rápida y económica para quienes buscan almuerzos nutritivos y libres de gluten.
- La preparación utiliza papas ralladas y huevo como base en lugar de pan tradicional. Se volvió tendencia por su simpleza, permitiendo transformar ingredientes básicos en minutos.
- Esta opción gastronómica responde a la demanda de platos saludables y de bajo costo. Su versatilidad permite diversas variantes, consolidándose como tendencia en la cocina diaria.
Cuando el tiempo es escaso y la cocina elaborada queda de lado, las recetas simples y rendidoras aparecen como grandes aliadas. En este escenario, el sánguche de papa sin harina surge como una alternativa práctica, económica y fácil de realizar, ideal para resolver almuerzos de forma sabrosa.
Esta preparación ganó popularidad por su extrema simpleza y por prescindir totalmente de la harina en su composición. El proceso de elaboración permite obtener un plato nutritivo sin complicaciones técnicas, transformando un ingrediente básico como la papa en la base de una comida completa. Con un paso a paso rápido, la receta se consolida como una solución creativa para quienes buscan evitar el gluten.
Sánguche de papa: la receta sin harina que resuelve los almuerzos
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 2 huevos
- Sal, pimienta y pesto
- 1 paño limpio (puede ser repasador)
- Para rellenar: lo que quieras, puede ser queso, tomate, jamón, lechuga, rúcula, pepino, pollo, carne, atún o lo que tengas en casa
El paso a paso
1. Rallar las papas y verterlas dentro de un paño limpio, que tiene que estar adentro de un bowl. Escurrir bien hasta que salga toda el agua.
2. Una vez que separes las papas de su agua, verter las papas en el bowl. Agregar los huevos y mezclar. Agregar los condimentos y volver a mezclar muy bien.
3.Tomar porciones de la preparación, formar tortillitas sobre una sartén aceitada y cocinarlas de ambos.
4. Una vez listas, armar los sánguches. Si tenés una sandwichera o tostadora, podés tostarlo nuevamente.
5. ¡Listo!
Con qué acompañar el sánguche de papa: ideas fáciles para un almuerzo completo
El sánguche de papa puede acompañarse con opciones simples y frescas que realzan su sabor sin sobrecargar el plato. Ensaladas verdes, tomates en rodajas o vegetales asados son alternativas ideales para sumar textura y equilibrio.
También puede combinarse con salsas suaves, como mayonesa casera, yogur natural o aderezos a base de limón, y con proteínas livianas —huevo, pollo o queso— para convertirlo en un almuerzo más completo y nutritivo.