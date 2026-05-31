"Yo me voy a ir": la frase de Gladys La Bomba Tucumana que encendió las alarmas en Gran Hermano

Gran Hermano 2026 atraviesa horas de incertidumbre tras la decisión que habría tomado Gladys La Bomba Tucumana. La cantante, que se encuentra nominada y podría abandonar el reality por decisión del público en la próxima gala, manifestó su intención de dejar la casa por voluntad propia antes de conocer el resultado de la votación. Su anuncio sorprendió a los participantes y abrió un nuevo interrogante sobre el futuro de una de las figuras más reconocidas de esta edición.