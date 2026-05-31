"Yo me voy a ir": la frase de Gladys La Bomba Tucumana que encendió las alarmas en Gran Hermano

Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana manifestó su intención de abandonar voluntariamente la casa de Gran Hermano esta semana en Argentina, debido al desgaste por conflictos de convivencia.
- Estando nominada para la próxima gala, la cantante pidió que le armen las valijas por su malestar ante los constantes conflictos de convivencia y el robo de comida en la casa.
- La posible salida de una de las figuras más fuertes del reality genera incertidumbre en la producción y podría redefinir las alianzas y el rumbo de la competencia de Gran Hermano.
Gran Hermano 2026 atraviesa horas de incertidumbre tras la decisión que habría tomado Gladys La Bomba Tucumana. La cantante, que se encuentra nominada y podría abandonar el reality por decisión del público en la próxima gala, manifestó su intención de dejar la casa por voluntad propia antes de conocer el resultado de la votación. Su anuncio sorprendió a los participantes y abrió un nuevo interrogante sobre el futuro de una de las figuras más reconocidas de esta edición.
La Bomba Tucumana anticipó su posible salida
La cantante habló sobre su decisión mientras compartía una conversación con Hanssen y Tati Luna en una de las habitaciones de la casa. "Chicos, ustedes se van a encargar de hacerme la valija. Fíjense todas mis cosas, que no quede nada mío. Yo me voy a ir, pero no le digan...", expresó Gladys en un video que se interrumpió de manera repentina.
Sus palabras generaron sorpresa tanto dentro como fuera del programa, ya que actualmente se encuentra nominada y figura entre las participantes que podrían abandonar el reality por decisión del público durante la próxima gala de eliminación.
Sin embargo, todo indica que la artista estaría evaluando marcharse por voluntad propia antes de conocer el resultado de la votación.
Los motivos detrás de su decisión
En los últimos días, Gladys había dejado entrever su malestar por algunas situaciones que se viven dentro de la casa. Según manifestó, le resulta difícil convivir con determinados conflictos cotidianos que se generan entre los participantes.
Entre los temas que más la incomodan aparecen los enfrentamientos vinculados a los robos de comida, una problemática que ha provocado discusiones y fuertes cruces en varias oportunidades.
Además, la cantante señaló que mantiene una mejor relación con Tamara Paganini que con otros integrantes del reality, en un contexto donde las alianzas y diferencias personales parecen influir cada vez más en la convivencia.
Por el momento, resta conocer si su decisión se concretará en las próximas horas o si finalmente continuará en competencia a la espera de la definición del público. Mientras tanto, la incertidumbre suma un nuevo capítulo a una de las ediciones más cambiantes de Gran Hermano.