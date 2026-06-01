EconomíaNoticias económicas

Cuánto cobra un farmacéutico en junio de 2026: escala salarial

Los salarios de farmacéuticos, trabajadores de laboratorio y veterinarios se establecen en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de ATSA 42/89.

Cuánto cobra un farmacéutico en el sexto mes del año.
Cuánto cobra un farmacéutico en el sexto mes del año. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, los farmacéuticos y personal de sanidad de Argentina percibirán nuevos salarios básicos de hasta $3,05 millones tras las paritarias de ATSA frente a la inflación.
  • Las escalas del CCT 42/89 se actualizaron en abril para ajustar el personal técnico, administrativo y operativo. Los profesionales universitarios recibirán un mínimo de $2.895.210.
  • El acuerdo garantiza el poder adquisitivo del sector ante la inflación y establece nuevos montos para beneficios clave como el bono vacacional y la sala maternal en el país.
Resumen generado con IA

Los farmacéuticos son los responsables de preparar y dispensar recetas médicas, siendo fundamentales en el asesoramiento para un uso seguro y correcto de los fármacos, así como quienes tienen la tarea de controlar su calidad y aportar a investigaciones sobre nuevos tratamientos. Los profesionales están nucleados por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) junto con otros especialistas del sector, donde los sueldos se dividen en ocho Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), siendo el CCT 42/89 el que establece el marco laboral de los mismos.

Cuánto cobra un gasista en junio del 2026: el costo de instalar una estufa o arreglar el calefón

Cuánto cobra un gasista en junio del 2026: el costo de instalar una estufa o arreglar el calefón

Tanto Trabajadores de Laboratorio, como Farmacéuticos y Veterinarios recibieron actualizaciones en abril del 2026 sobre su situación de trabajo. De acuerdo con las paritarias de dicho mes, tanto el personal técnico como el administrativo registraron cambios en las planillas de ingresos para asegurar el poder adquisitivo frente a la inflación. De esta manera, ATSA anunció cuáles serían los pisos en las remuneraciones de los distintos empleados.

Detalles de los haberes para personal universitario y operativo

Las categorías para abril de 2026 se dividieron entre Personal con Título Universitario, con Profesionales A y B. Para el primer grupo los sueldos se establecieron en un básico de $3.059.089,85, mientras que la segunda porción percibirá un monto de $2.895.210,06. Por el lado del personal de producción, mantenimiento y servicios generales, las escalas salariales del CCT 42/89 muestran una marcada segmentación según la especialización de cada operario. Quienes cuentan con título habilitante percibirán un piso de $2.731.328,68, seguidos por los operarios de planta química (calificado especializado), cuyos ingresos mínimos se fijaron en $2.494.427,85.

En el escalafón intermedio, los trabajadores con oficio (oficiales y calificados especializados) tienen asignado un básico de $2.278.225,62. Para el resto de las categorías operativas, los sueldos de abril se distribuyen de la siguiente manera:

  • Operarios calificados: $2.060.851,60
  • Operarios semi-calificados: $1.865.333,23
  • Operarios no calificados: $1.680.295,32
  • Peón: $1.600.707,94

Para las funciones comerciales y de asistencia intermedia, la grilla salarial quedó compuesta por los asistentes de segunda y los corredores, ambos con un piso de $2.060.851,60. En tanto, el personal de tercera y los viajantes propagandistas percibirán un beneficio de $1.865.333,23, mientras que a los de cuarta les corresponderá un haber de $1.680.295,32.

Adicionales, asignaciones y beneficios de la Sanidad

Más allá de los salarios básicos por categoría, la actualización de la Sanidad incluyó el reajuste de diversos adicionales y beneficios obligatorios para los trabajadores regulados por este convenio. Entre ellos se destaca el Bono Vacacional, que para este período se estableció en $308.519,34, y la asignación por el Día de la Sanidad, fijada en $93.132,05.

Finalmente, el esquema paritario contempla un monto de $433.036,73 destinados al beneficio de Sala Maternal, mientras que el servicio de Comedor diario se reguló con un valor de $13.678.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse
5

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán
5

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

¿Es sostenible la actual cotización del dólar?

¿Es sostenible la actual cotización del dólar?

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

Comentarios