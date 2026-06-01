Cuánto cobra un farmacéutico en junio de 2026: escala salarial

Los farmacéuticos son los responsables de preparar y dispensar recetas médicas, siendo fundamentales en el asesoramiento para un uso seguro y correcto de los fármacos, así como quienes tienen la tarea de controlar su calidad y aportar a investigaciones sobre nuevos tratamientos. Los profesionales están nucleados por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) junto con otros especialistas del sector, donde los sueldos se dividen en ocho Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), siendo el CCT 42/89 el que establece el marco laboral de los mismos.