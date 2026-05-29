Cuánto cobra un gasista en junio del 2026: el costo de instalar una estufa o arreglar el calefón

Dentro del abanico de opciones, la instalación de cañerías varía según la complejidad del tendido. Cuando se habla de "metro zanjeado" o "metro canalizado", el especialista se refiere al trabajo de romper el suelo o la pared para embutir los caños; para el mes de mayo, este servicio con cañería epoxi (un recubrimiento plástico altamente resistente a la corrosión) o termofusión tiene un costo sugerido de $56.461,00 por metro. Si la distribución es por "metro aéreo y entrampado" es decir, cuando los caños van sujetos a la vista por vigas o techos, el valor desciende a $37.646,62. Asimismo, la instalación básica por "boca" (cada punto de conexión individual para un artefacto) ronda los $301.164,10.