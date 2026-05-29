Cuánto cobra un gasista en junio del 2026: el costo de instalar una estufa o arreglar el calefón

Resumen para apurados
- El Círculo de Gasistas de Argentina fijó las tarifas de referencia para instalar y reparar calefacción en junio de 2026 ante la llegada del invierno.
- Los valores mínimos sugeridos no incluyen materiales ni viáticos. Instalar una estufa común cuesta $96.244, mientras que una conexión básica por boca ronda los $301.164.
- La guía busca transparentar el mercado ante el aumento de la demanda y resalta la importancia del mantenimiento preventivo para evitar accidentes con monóxido de carbono.
Con la llegada del tiempo frío y en la cuenta regresiva del invierno, contar con la calefacción, las estufas y calefones funcionales se transforma en una prioridad. Por ello es que la labor del gasista se torna cada vez más requerida ante la necesidad de un especialista que pueda mejorar la comodidad de las habitaciones de casa, como la oficina y demás espacios habituales. En todas esas ocasiones, un técnico matriculado puede evaluar y ofrecer soluciones con un servicio que cuenta con costos de referencia publicados.
El Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros publicó la lista de precios sugeridos para el mes de mayo, los cuales pueden servir como referencia en junio para la comunidad que se emplea en este oficio, teniendo en cuenta que el índice de inflación reciente es de 2,6%, registrado en abril. Los valores varían de acuerdo con el servicio ofrecido, así como corresponden a tarifas mínimas sugeridas, sin movilidad, sin viáticos y que no incluyen el costo de los materiales, según especifican desde el organismo.
Precios mínimos en el servicio de gasistas y plomeros
Así, los montos estimados cambian según el trabajo de instalación de gas con métodos de distribución subterránea o aérea, donde se cobra la mano de obra midiendo el largo total de la zanja, la canaleta o metro aéreo, colocación de medidores, montaje de calefactor, limpieza del mismo, o conexión de calefactor central, entre muchas otras prestaciones.
Dentro del abanico de opciones, la instalación de cañerías varía según la complejidad del tendido. Cuando se habla de "metro zanjeado" o "metro canalizado", el especialista se refiere al trabajo de romper el suelo o la pared para embutir los caños; para el mes de mayo, este servicio con cañería epoxi (un recubrimiento plástico altamente resistente a la corrosión) o termofusión tiene un costo sugerido de $56.461,00 por metro. Si la distribución es por "metro aéreo y entrampado" es decir, cuando los caños van sujetos a la vista por vigas o techos, el valor desciende a $37.646,62. Asimismo, la instalación básica por "boca" (cada punto de conexión individual para un artefacto) ronda los $301.164,10.
La colocación de artefactos individuales es otra de las demandas principales de la temporada. Instalar una pantalla infrarroja o un leño hogareño parte desde los $85.924,17, mientras que colocar una estufa común (sin salida) cuesta $96.244,51. Los precios se incrementan en tecnologías más complejas como los calefactores de Tiro Balanceado Horizontal (TBH) a $128.475,57 y los de Tiro Balanceado en U (TBU, que ventilan hacia el techo y requieren conductos específicos de hasta seis metros) alcanzando los $188.224,16.
Agua caliente y mantenimiento preventivo
La garantía de tener agua caliente también tiene sus parámetros fijados por el Círculo. Quienes opten por un calentador de agua instantáneo —el clásico calefón— deberán calcular $128.475,52 para un modelo de Tiro Natural (TN) y $188.224,16 para uno de Tiro Balanceado (T.B). En el caso de los sistemas por acumulación, conocidos popularmente como termotanques, la instalación base se ubica en $131.763,24.
Los expertos recuerdan que antes de encender los artefactos tras meses de inactividad, la limpieza es fundamental para evitar accidentes con monóxido de carbono. El service y desollinado de estufas oscila entre los $75.186,90 y los $94.116,55, dependiendo del modelo, mientras que el mantenimiento de calefones y termotanques se sugiere en torno a los $75.284,31 y $94.116,55.
Por otra parte, los imprevistos domésticos menores tienen sus tarifas de referencia: el cambio de una termocupla, la pieza de seguridad que detecta si la llama está encendida para habilitar o cortar el gas, en cocinas o calefones tiene un costo de $56.461,00, mientras que el reemplazo del diafragma del calefón se estima en $90.468,01.
Calefacción central y trámites completos
Para viviendas más amplias o construcciones nuevas que buscan climatización integral, la instalación de un calefactor central tiene un precio sugerido de $527.025,87. Si se cuenta con una caldera, el montaje de la misma, con salida de gases y codo de hasta un metro, cuesta $285.841,50, mientras que la puesta en funcionamiento de todo el sistema de calefacción, que incluye la purga y el arranque de hasta 10 radiadores, se valora en $207.047,47.
El listado prevé que la realización de la prueba manométrica, un ensayo a presión para verificar que no existan microfugas en la cañería, cuesta $112.939,85 para hasta tres artefactos. En tanto, los trámites completos de instalación de gas, que abarcan desde la presentación de planos y las inspecciones parciales hasta la certificación final, se posicionan en $489.388,26 para instalaciones de 3 bocas, y ascienden a $677.612,42 si la propiedad cuenta con hasta 10 bocas de conexión.