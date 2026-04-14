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Estados Unidos aprobó una pastilla para la psoriasis que promete eliminar lesiones cutáneas

La FDA aprobó Icotyde, un innovador tratamiento oral de Johnson & Johnson que promete mayor eficacia contra las lesiones cutáneas y proyecta ventas millonarias en el mercado farmacéutico.

Estados Unidos aprobó una pastilla para la psoriasis que promete eliminar lesiones cutáneas Foto: haircenterofturkey.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FDA de Estados Unidos aprobó Icotyde, una pastilla de Johnson & Johnson para tratar la psoriasis en mayores de 12 años, destacando su eficacia para eliminar lesiones en la piel.
  • El fármaco bloquea la proteína IL-23 y superó en ensayos a competidores como Sotyktu. La psoriasis es una enfermedad autoinmune crónica que afecta gravemente la calidad de vida.
  • La aprobación abre paso a una opción de tratamiento más cómoda y efectiva. Expertos prevén una rápida adopción clínica y proyecciones de ventas de miles de millones de dólares.
Resumen generado con IA

La compañía médica Johnson & Johnson acaba de anunciar en Estados Unidos que la Food and Drug Administration (FDA) aprobó un medicamento oral para combatir las heridas que produce la psoriasis. Autoridades de la empresa aseguraron que la producción podría recaudar miles de millones de dólares en ventas y que el medicamento tiene una mayor efectividad para eliminar las lesiones producidas en la piel por esta enfermedad autoinmune.

Campaña para detectar a tiempo la psoriasis

Campaña para detectar a tiempo la psoriasis

La FDA es la repartición pública responsable de proteger la salud, garantizando la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos humanos y veterinarios. La pastilla aprobada, según Reuters, “abre el camino a una opción de tratamiento más conveniente para los pacientes”.

Qué se sabe sobre la nueva pastilla para la psoriasis

El medicamento oral se registrará bajo el nombre comercial Icotyde. “Creemos que la adopción será bastante rápida dado su perfil clínico como una posible mejor opción oral para pacientes con psoriasis”, aseguró a Guggenheim el analista Vamil Divan. El especialista también estima que el péptido oral generará más de US$ 8 millones en recaudación de ventas anuales.

“La droga demostró una mayor eficacia para eliminar las lesiones cutáneas en comparación con Sotyktu de Bristol en dos ensayos comparativos en fase avanzada”, publicó en su artículo Reuters. De momento, el medicamento está diseñado para bloquear la proteína IL-23 –que produce la respuesta inflamatoria– y podrá ser utilizado por adultos y niños mayores de 12 años cuyo peso supere los 40 kilos.

Qué es la psoriasis

La psoriasis, según Mayo Clinic, es una enfermedad frecuente y crónica que no tiene cura hasta ahora. Puede causar dolor y cambiar la calidad de vida, produciendo complicaciones en las horas de sueño y el cuidado e higiene personal. Suele marcarse más por ciclos, en los que aparecen los brotes que pueden durar semanas o meses y luego disminuyen. Se caracteriza por presentar una erupción irregular con aspecto variable entre personas.

Las erupciones varían en colores y pueden estar acompañadas de una especie de escamas en la piel, puntos escamados, piel agrietada y seca o sangrante, picazón, ardor e irritación. Se considera que está originada por un problema del sistema inmunitario mediante el cual el organismo ataca a células de la piel sanas. No es contagiosa y puede desencadenarse por una infección, quemadura o medicación.

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