Estados Unidos aprobó una pastilla para la psoriasis que promete eliminar lesiones cutáneas

La compañía médica Johnson & Johnson acaba de anunciar en Estados Unidos que la Food and Drug Administration (FDA) aprobó un medicamento oral para combatir las heridas que produce la psoriasis. Autoridades de la empresa aseguraron que la producción podría recaudar miles de millones de dólares en ventas y que el medicamento tiene una mayor efectividad para eliminar las lesiones producidas en la piel por esta enfermedad autoinmune.