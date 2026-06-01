Elecciones en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el outsider de la política que competirá por el balotaje

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, posee un fuerte vínculo caribeño debido a las raíces de su familia en Montería, capital del departamento de Córdoba, aunque manifiesta una profunda afinidad cultural con Italia, nación de la que posee ciudadanía junto con la estadounidense. Esta conexión se refleja en su vestimenta y aficiones gastronómicas, además de su faceta artística como tenor, rol en el cual grabó los álbumes musicales titulados "De mi alma italiana" y "Navegante".