Elecciones en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el outsider de la política que competirá por el balotaje
Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, este polémico y acaudalado abogado destaca tanto por su éxito profesional como por su estilo de vida excéntrico, al tiempo que enfrenta duras críticas.
Resumen para apurados
- Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial en Colombia con 43,74% de votos y definirá el cargo en balotaje contra el oficialista Iván Cepeda el 21 de junio.
- De la Espriella es un polémico y acaudalado abogado bogotano con perfil de outsider, que promueve un estilo de vida excéntrico y compite junto al economista José Manuel Restrepo.
- La elección redefine el mapa político de Colombia, polarizando el balotaje entre la continuidad del Pacto Histórico oficialista y la propuesta de derecha del outsider.
Con el 99,9% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, logró imponerse en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 al alcanzar el 43,74% de los apoyos, cifra que equivale a 10.361.473 sufragios. En la segunda posición se ubicó el candidato oficialista de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien acumuló el 40,90% de la votación total mediante el respaldo de 9.688.348 ciudadanos.
En vista de que ninguno de los aspirantes reunió el porcentaje requerido por la ley electoral para asegurar el triunfo definitivo en esta primera etapa, la definición del próximo mandatario quedó en suspenso. Por este motivo, la ciudadanía deberá acudir nuevamente a las urnas el próximo 21 de junio para dirimir el resultado final mediante una jornada de balotaje.
Quien es Abelardo de la Espriella
El éxito cosechado en los tribunales consolidó su fortuna y transformó su propio nombre en el sello comercial "De la Espriella Style", un concepto que el abogado define como un espacio dedicado a la celebración de la buena vida, el refinamiento y la pasión. Este universo de sofisticación abarca múltiples emprendimientos exclusivos que reflejan sus preferencias personales y su particular visión del estatus social.
Entre sus propiedades comerciales destacan firmas propias orientadas al mercado selecto, tales como el ron Defensor, el vino Fratellone y los sombreros Don Abelardo. Asimismo, cuenta con la línea de indumentaria masculina Siempre Avanti, la cual comercializa prendas selectas como camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda diseñados para aquellos clientes que buscan replicar su estética y vestuario.
Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, posee un fuerte vínculo caribeño debido a las raíces de su familia en Montería, capital del departamento de Córdoba, aunque manifiesta una profunda afinidad cultural con Italia, nación de la que posee ciudadanía junto con la estadounidense. Esta conexión se refleja en su vestimenta y aficiones gastronómicas, además de su faceta artística como tenor, rol en el cual grabó los álbumes musicales titulados "De mi alma italiana" y "Navegante".
En el plano personal y político, comparte su vida con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, su esposa y madre de sus cuatro hijos, quien participa activamente en sus recientes actos de campaña. Para la candidatura a la Vicepresidencia, el aspirante seleccionó al economista José Manuel Restrepo, cuya trayectoria académica en instituciones como The London School of Economics y la Universidad de Bath aporta un perfil técnico y moderado a la propuesta electoral.