Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó que Tucumán tendrá una semana con clima templado y lluvias desde el 1 de junio de 2026, evitando el frío polar por la falta de masas de aire helado.
- Con temperaturas de 14°C a 22°C y lloviznas en Tucumán, otras siete provincias argentinas registrarán una alerta violeta por densos bancos de niebla que afectarán la visibilidad.
- Esta anomalía climática mantendrá un ambiente moderado en el norte, aunque las autoridades recomiendan precaución extrema al transitar en las regiones bajo alerta por niebla.
A diferencia del resto del país, donde el invierno ya se siente con fuerza, Tucumán presentará una semana con condiciones más templadas de lo habitual. El pronóstico anticipa lluvias intermitentes y descarta el ingreso de masas de aire polar intenso, lo que mantendrá un ambiente relativamente moderado en la región.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta para este lunes debido a la presencia de densa niebla en el noreste y centro del territorio argentino. Este fenómeno, caracterizado por nubes a nivel del suelo que reducen de forma drástica la visibilidad, afectará principalmente a las provincias del este durante la mañana, por lo que las autoridades climáticas recomendaron evitar los desplazamientos en vehículos ante el peligro vial.
¿Cuáles son los lugares afectados?
Este fenómeno meteorológico afectará a siete provincias, mostrando su mayor cobertura en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde ocupará casi la totalidad del territorio. En el caso de Santa Fe, el escenario se restringirá a la franja oriental de norte a sur, perjudicando de manera directa a los departamentos de General Obligado, San Javier, Vera, Garay, La Capital, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo durante las primeras horas del día.
Por su parte, la provincia de Chaco registrará esta densa bruma en las localidades de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. En paralelo, el territorio de Formosa sufrirá el impacto principal en las zonas de Laishí, la ciudad capital, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, completando las regiones bajo estas condiciones climáticas adversas.
¿Cómo será el clima en Tucumán el día de hoy?
Para este lunes 1 de junio de 2026, Tucumán registrará una jornada de tiempo variable y ambiente templado. Durante la mañana, se espera la presencia de neblina con una temperatura de 14°C, vientos leves del noreste (NE) de 7 a 12 km/h y una mínima probabilidad de precipitación de entre 0 y 10%. Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 22°C bajo un cielo que presentará lloviznas (10-40% de probabilidad de lluvias) y vientos que rotarán hacia el norte (N) manteniendo la misma intensidad. Finalmente, durante la noche, el termómetro descenderá a los 17°C con la persistencia de lluvias aisladas (10-40% de probabilidad), acompañadas por vientos leves que cambiarán su dirección predominante hacia el sudoeste (SO).