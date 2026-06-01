Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

¿Cómo será el clima en Tucumán el día de hoy?

Para este lunes 1 de junio de 2026, Tucumán registrará una jornada de tiempo variable y ambiente templado. Durante la mañana, se espera la presencia de neblina con una temperatura de 14°C, vientos leves del noreste (NE) de 7 a 12 km/h y una mínima probabilidad de precipitación de entre 0 y 10%. Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 22°C bajo un cielo que presentará lloviznas (10-40% de probabilidad de lluvias) y vientos que rotarán hacia el norte (N) manteniendo la misma intensidad. Finalmente, durante la noche, el termómetro descenderá a los 17°C con la persistencia de lluvias aisladas (10-40% de probabilidad), acompañadas por vientos leves que cambiarán su dirección predominante hacia el sudoeste (SO).