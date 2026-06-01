Seguridad

Un niño y un adolescente murieron en un choque sobre la ruta 38

Viajaban como acompañantes en una moto que embistió contra un utilitario, cerca de la localidad de Arcadia.

EN PALO BLANCO. Una moto y un utilitario chocaron de frente sobre la vieja traza de la ruta 38.
EN PALO BLANCO. Una moto y un utilitario chocaron de frente sobre la vieja traza de la ruta 38.
Hace 7 Min

Un niño de 7 años y un adolescente de 17 años fallecieron ayer debido a las lesiones sufridas en un accidente de tránsito registrado cerca de Arcadia, a más de 70 kilómetros al sur de la capital tucumana. 

De acuerdo con el informe de la Policía, Juan Gómez (7) y Darío Molina (17) viajaban en una moto, como acompañantes de Verónica Campero (42 años) cuando, por causas que se deberán establecer, chocaron contra una Renault Kangoo, en el kilómetro 741 de la traza vieja de la Ruta 38. 

Gómez perdió la vida en el acto y Molina, a medianoche, en el Hospital Padilla, a donde había sido trasladado debido a la complejidad de sus lesiones. Mientras tanto, Campero sufrió la fractura expuesta de su pierna izquierda.

En el utilitario viajaba una pareja con dos niñas, quienes se encuentran fuera de peligro. La mujer que ocupaba el lugar de acompañante fue hospitalizada con lesiones en la cara. 

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