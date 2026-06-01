Un niño y un adolescente murieron en un choque sobre la ruta 38

De acuerdo con el informe de la Policía, Juan Gómez (7) y Darío Molina (17) viajaban en una moto, como acompañantes de Verónica Campero (42 años) cuando, por causas que se deberán establecer, chocaron contra una Renault Kangoo, en el kilómetro 741 de la traza vieja de la Ruta 38.