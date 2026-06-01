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Robots y modelos: la extraña combinación en un desfile en Corea del Sur

El evento se llevó a cabo en Seúl, y mostró ropa que se lanzaría a fin de año bajo la marca “MACH 33”.

CERTEZA. “Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa”, dijo el director de Galaxy Corporation, la firma responsable de la muestra.
CERTEZA. “Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa”, dijo el director de Galaxy Corporation, la firma responsable de la muestra.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Galaxy Corporation realizó el 1 de junio en Seúl un desfile de moda con modelos humanos y robots humanoides para promover la convivencia y su nueva marca MACH 33.
  • Robots de la firma china Unitree vistieron trajes de estética espacial adaptados a sus estructuras y desfilaron en parejas con humanos bajo una coreografía programada.
  • Con proyecciones de 1.000 millones de humanoides para 2050, este evento anticipa la futura integración cotidiana y comercial de la robótica y la inteligencia artificial.
Resumen generado con IA

Un desfile de moda celebrado en Seúl innovó con un giro de alta tecnología, al presentar parejas formadas por personas y humanoides que desfilaron por la pasarela con conjuntos a juego, y ningún robot desnudo.

Un conjunto azul con flecos de estilo tejano -incluido un sombrero de vaquero para el robot- y una chaqueta plateada de estilo retro estuvieron entre los diseños presentados en el evento.

Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre el escenario.

Los diseños, entre ellos vestidos de seda y holgados pantalones negros de estética espacial -como los que llevaba la estrella de rock David Bowie en la década de 1970- fueron cuidadosamente ajustados a las estructuras de los robots.

Coexistencia

Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la muestra, dijo que su intención era plantear la pregunta: “¿Cómo pueden coexistir humanos y robots?”

PAREJAS. Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre la pasarela. PAREJAS. Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre la pasarela.

“Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa”, declaró el director ejecutivo de la firma, Choi Yong-ho.

“Así como cada ser humano es único, creemos que cada robot también debería ser distinto”, agregó.

La ropa fue diseñada por esta empresa, cuyo portavoz afirmó que espera lanzarla a finales de año bajo la marca “MACH 33”.

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Los modelos robóticos del desfile de Seúl eran humanoides fabricados por la startup china Unitree, populares por su coste relativamente bajo.

Los robots, cada vez más diestros, han demostrado ser capaces de ejecutar bailes coreografiados, de participar en carreras e, incluso, de realizar saltos mortales hacia atrás y aterrizar de pie.

MODA. En el escenario se mostraron diseños de estética espacial. MODA. En el escenario se mostraron diseños de estética espacial.

La firma de servicios financieros Morgan Stanley prevé que el mundo podría contar con más de 1.000 millones de humanoides para 2050.

Pero los robots totalmente automatizados -que utilizan la incipiente tecnología de IA física- siguen siendo raros, y la mayoría de las demostraciones más impresionantes se controlan a distancia o se programan de antemano. (AFP)

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