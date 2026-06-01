“Acá la mochila se hace liviana”: los 10 años del Hogar de Cristo de Yerba Buena

Los martes, cuando empieza a caer la tarde frente a la plaza vieja de Yerba Buena, el salón del “Hogar de Cristo Virgen del Carmen” se llena de voces, mates, lanas, telas, y mujeres que llegan cargando algo más que bolsos o camperas para el frío. Algunas vienen apuradas después del trabajo. Otras dejan la comida preparada antes de salir. Hay quienes caminan varias cuadras para no faltar. “Primero va el hogar”, resume Ángela, una de las asistentes.