Recuerdos fotográficos: 1919. La tragedia del intrépido Benjamín Matienzo

El 23 de mayo de ese año realizó, junto al ingeniero Edmundo Lucius, el mayor recorrido aéreo en suelo argentino en ese momento, entre El Palomar (Buenos Aires) y San Miguel de Tucumán, con escalas en Rosario, Rafaela, La Banda, Real Sayana y Santiago del Estero. Volaron un biplano Voisin 5 A. Matienzo llegó el 29 de mayo, sobrevoló la ciudad y aterrizó en el parque 9 de Julio. La pista fue invadida por el público que vivaba al héroe. Esa noche le entregaron una medalla de oro y hubo una gala en el teatro Alberdi en su honor. José R. Fierro lo puso como ejemplo: “Que sepan todos que de las muchachadas tucumanas volverán a surgir las falanges de los valientes Decididos, lo mismo que en 1812. Arriba los corazones”, dijo. Hubo varios agasajos y lo acogieron las máximas autoridades de la provincia.