Cartas de lectores: mirar lo que pasa en Bolivia

Ante todo le envío al valiente y digno pueblo boliviano un respetuoso saludo de un hermano de esta patria grande y sudamericana por defender su país del intento de saqueo de todas sus riquezas naturales como el petróleo, el gas, el litio y todo tipo de minerales y las tierras raras que tiene Bolivia. Allí su presidente desde noviembre 2025, Rodrigo Paz, inició relaciones con Estados Unidos e implementó el desarrollo de políticas neoliberales, en contra de lo que había prometido en campaña electoral. Así hubo suba del combustible, mala calidad del mismo, dañando a miles de vehículos; inflación; los malos salarios; una ley, 1.720, que busca reclasificar las categorías de tierras, con el agravante de que esto favorece a los grandes empresarios; hay deforestación de la Amazonía y si el Gobierno le hace caso al FMI tiene que privatizar la Economía y hacer un ajuste profundo tipo Milei. En esto los grandes perdedores son la clase media, la media baja, el cierre de industrias, comercios, empresas pequeñas, medianas y grandes. Apertura de Importaciones, bajos salarios, miserables jubilaciones, desempleo de millones de trabajadores y la precarización del trabajo hacen un escenario explosivo que la población no se lo va a permitir. El presidente Paz tiene que elegir entre la dignidad del pueblo trabajador o privilegiar a las clases altas y el relacionamiento con EE.UU. y el FMI, generando pérdida de soberanía política, como Argentina, destruida por la actual gestión.