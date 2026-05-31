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Qué significa que tu nariz se ponga roja con el frío y por qué ocurre

Algunas partes del cuerpo responden a las temperaturas gélidas del invierno con este mecanismo de la piel.

¿Por qué se nos pone roja la nariz en invierno?
¿Por qué se nos pone roja la nariz en invierno?
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El cuerpo humano enrojece la nariz en invierno debido a la vasodilatación que ocurre tras la exposición al frío, un mecanismo natural para regular la temperatura corporal.
  • Ante el frío, los vasos sanguíneos se contraen para retener calor y se dilatan al volver a un ambiente cálido, lo que genera el característico enrojecimiento en la nariz.
  • Este fenómeno fisiológico es temporal e inofensivo. Comprenderlo ayuda a diferenciar las respuestas normales de la piel frente al clima de posibles afecciones dermatológicas.
Resumen generado con IA

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas notan un cambio evidente en su rostro: la nariz adquiere un tono rojizo que recuerda al famoso personaje navideño Rodolfo, el reno. Aunque suele ser una reacción pasajera e inofensiva, detrás de este fenómeno existe una explicación relacionada con los mecanismos que utiliza el cuerpo humano para conservar el calor.

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A diferencia de algunos animales adaptados a los climas extremos, los seres humanos cuentan con una capacidad limitada para soportar el frío. Por eso, además de recurrir a abrigos, calefacción y mantas, el organismo pone en marcha distintas respuestas fisiológicas para mantener estable la temperatura corporal.

Cómo reacciona el cuerpo para conservar el calor en invierno

Cuando la temperatura ambiental desciende, el organismo activa diversos mecanismos de defensa para evitar una pérdida excesiva de calor. Uno de los más conocidos es el temblor o escalofrío, una respuesta involuntaria que provoca pequeñas contracciones musculares capaces de generar energía térmica.

Sin embargo, los músculos no son los únicos protagonistas. La piel también desempeña un papel fundamental en la regulación de la temperatura. Durante los días fríos, algunas zonas del cuerpo pueden verse más pálidas, mientras que otras adquieren una coloración rojiza.

Estos cambios están vinculados a la circulación sanguínea y a la manera en que el organismo distribuye la sangre para proteger los órganos vitales y conservar el calor interno.

La razón por la que la nariz y las mejillas se enrojecen

Cuando hace mucho frío, los vasos sanguíneos más pequeños de la piel, conocidos como capilares, se contraen. Este proceso, llamado vasoconstricción, reduce el flujo sanguíneo en la superficie corporal y ayuda a minimizar la pérdida de calor.

Como consecuencia, la piel puede verse más pálida y, en algunos casos, volverse más seca o sensible debido a la menor llegada de oxígeno y nutrientes.

El característico enrojecimiento suele aparecer cuando una persona pasa de un ambiente frío a uno cálido. En ese momento, los capilares vuelven a dilatarse para restablecer la circulación normal. El aumento repentino del flujo sanguíneo genera esa tonalidad rojiza que se observa especialmente en la nariz, las mejillas y las orejas.

Estas áreas son más propensas a enrojecerse porque concentran una gran cantidad de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. Por eso, cuando la circulación se reactiva tras la exposición al frío, el cambio de color resulta mucho más visible.

Un mecanismo natural y temporal

La nariz roja durante el invierno no suele ser motivo de preocupación. Se trata de una respuesta natural del organismo que forma parte de las estrategias destinadas a mantener la temperatura corporal dentro de niveles adecuados.

Aunque el efecto puede resultar llamativo, especialmente en jornadas de frío intenso, generalmente desaparece una vez que el cuerpo recupera una temperatura más confortable y la circulación sanguínea vuelve a estabilizarse.

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