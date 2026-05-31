Qué significa que tu nariz se ponga roja con el frío y por qué ocurre

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas notan un cambio evidente en su rostro: la nariz adquiere un tono rojizo que recuerda al famoso personaje navideño Rodolfo, el reno. Aunque suele ser una reacción pasajera e inofensiva, detrás de este fenómeno existe una explicación relacionada con los mecanismos que utiliza el cuerpo humano para conservar el calor.