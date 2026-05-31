Horóscopo del 31 de mayo al 6 de junio: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y el dinero

El panorama astrológico de estos días presenta una configuración ideal para la transformación personal, donde los movimientos planetarios exigen un delicado equilibrio entre la razón y los impulsos del corazón. Cada signo del zodíaco enfrenta el desafío de revisar sus prioridades afectivas, dejando de lado los viejos miedos o los excesos de ego para dar lugar a compromisos auténticos, reconciliaciones y nuevas formas de vinculación. Esta energía universal actúa como un faro que invita a la renovación íntima y al fortalecimiento de los lazos afectivos más profundos.