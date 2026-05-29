Horóscopo financiero de junio: qué signos tendrán oportunidades económicas y cuáles deberán cuidar sus gastos

La astróloga Astrid Uez, consultada por Clarín, sostiene que los movimientos planetarios del mes impulsarán una revisión profunda de la relación con la seguridad material, los ingresos y el valor personal. Además, explica que la influencia de Mercurio en Cáncer podría generar una tendencia a gastar desde lo emocional o a buscar mayor resguardo financiero ante la incertidumbre.