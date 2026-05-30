PSG campeón de la Champions: las claves de un equipo que aprendió a ganar sin depender de una estrella
El equipo de Luis Enrique conquistó nuevamente la Liga de Campeones apoyado en una estructura colectiva, el liderazgo de Dembélé, la conducción de Vitinha y una defensa que se convirtió en una de sus grandes fortalezas.
Resumen para apurados
- PSG se consagró campeón de la Champions League tras consolidar un sólido juego colectivo dirigido por Luis Enrique, superando la histórica dependencia de estrellas individuales.
- Tras años de fracasos con figuras como Messi y Neymar, el DT estructuró un plantel equilibrado con el liderazgo de Dembélé, la creación de Vitinha y una sólida defensa.
- Este bicampeonato marca un cambio de paradigma para el club, demostrando que la identidad colectiva y el equilibrio táctico son más eficaces que acumular individualidades caras.
Durante años, el Paris Saint-Germain intentó conquistar Europa acumulando estrellas. Tuvo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Reunió algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial y, aun así, la Champions League siempre terminó escapándosele.
Por eso el segundo título consecutivo del PSG tiene un valor especial. No porque haya llegado de la mano de una figura dominante ni por una actuación individual extraordinaria. Llegó porque, por primera vez en mucho tiempo, el equipo parisino encontró algo más difícil de construir que una colección de talentos: encontró una identidad.
Luis Enrique logró transformar un plantel repleto de figuras en un equipo reconocible. Uno que presiona, que domina la posesión, que ataca con paciencia cuando es necesario y que también sabe sufrir cuando el partido lo exige. El éxito europeo nació allí.
La cara visible de esa transformación fue Ousmane Dembélé. El Balón de Oro 2025 volvió a ser decisivo en los momentos importantes, con ocho goles y dos asistencias en la Champions. Sin embargo, su influencia fue mucho más allá de los números. Se convirtió en un líder dentro del campo. Su manera de presionar, de exigir a sus compañeros y de asumir responsabilidades en los encuentros decisivos terminó marcando el tono competitivo del equipo.
Pero el PSG campeón no se explica solamente por Dembélé. Si el francés fue el líder emocional, Vitinha fue el cerebro. El portugués se convirtió en el futbolista que mejor representa la idea de juego de Luis Enrique. Desde el centro del campo organizó cada ataque, manejó los tiempos y dio continuidad a una propuesta basada en el control de la pelota. Su regularidad fue tan importante como su talento: disputó todos los partidos de la campaña europea y aportó además seis goles.
A su alrededor apareció otro de los grandes aciertos del proyecto. Khvicha Kvaratskhelia terminó de consolidarse como una estrella mundial. El georgiano aportó desequilibrio, velocidad y una capacidad constante para romper defensas cerradas. Sus seis goles desde los octavos de final reflejan una influencia decisiva en la etapa más exigente del torneo.
Sin embargo, una de las mayores diferencias entre este PSG y versiones anteriores apareció lejos del arco rival.
Durante años, el club francés construyó equipos brillantes en ataque, pero vulnerables cuando los partidos se volvían incómodos. Esta vez ocurrió lo contrario. La defensa se convirtió en una fortaleza.
Willian Pacho fue una de las grandes revelaciones de la temporada. El ecuatoriano aportó velocidad, agresividad en los duelos y una seguridad que permitió al equipo sostener una presión alta sin perder equilibrio. Su crecimiento terminó convirtiéndolo en uno de los centrales más confiables del fútbol europeo.
A los costados, Achraf Hakimi y Nuno Mendes ofrecieron una versión moderna del puesto. Ambos defendieron y atacaron con la misma intensidad, ampliando permanentemente el campo de juego y transformándose en una fuente constante de soluciones ofensivas.
Detrás de todos ellos apareció Matveï Safonov. El arquero ruso necesitó tiempo para consolidarse, pero terminó siendo una de las claves del éxito. Seguro en el juego aéreo y determinante en los momentos de máxima presión, aportó la serenidad que suele distinguir a los equipos campeones.
La gran virtud de este PSG fue que ninguna pieza dependió exclusivamente de otra. Cuando Dembélé no estuvo por las lesiones, aparecieron Kvaratskhelia o Vitinha. Cuando el ataque no encontraba soluciones, la defensa sostuvo al equipo. Cuando el partido exigió carácter, surgieron los líderes. Cuando exigió fútbol, apareció la estructura.
Por eso este segundo título consecutivo en la Liga de Campeones parece diferente. El PSG sigue teniendo figuras. Sigue gastando como pocos clubes en el mundo. Pero la sensación es que finalmente encontró algo que durante años buscó sin éxito: un equipo capaz de ser más importante que cualquiera de sus estrellas.