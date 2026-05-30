PSG campeón de la Champions: las claves de un equipo que aprendió a ganar sin depender de una estrella

Pero el PSG campeón no se explica solamente por Dembélé. Si el francés fue el líder emocional, Vitinha fue el cerebro. El portugués se convirtió en el futbolista que mejor representa la idea de juego de Luis Enrique. Desde el centro del campo organizó cada ataque, manejó los tiempos y dio continuidad a una propuesta basada en el control de la pelota. Su regularidad fue tan importante como su talento: disputó todos los partidos de la campaña europea y aportó además seis goles.