Calendario de pagos en junio: cuándo cobrarán jubilados y pensionados de Anses

Por otra parte, la jubilación más elevada llegará a un nuevo tope de $2.713.948,18 en junio. El aguinaldo será equivalente a $1.356.974,90. A estos montos no se sumará el bono, dado que el concepto no aplica para quienes cobren más del monto que representa la mínima más los $70.000. En definitiva, la prestación alcanzará los $4.070.923,08 el mes que viene.