La Copa del Mundo distrae y protege: Milei se afianza, Karina sostiene, Adorni tambalea

Se dice que fue Milei quien no le permitió hacerlo para no entregarle una pieza clave a la oposición, pero lo cierto es que, por causa o casualidad, justamente el período de debilidad política –sazonado por las internas palaciegas– coincidió con un traqueteo económico difícil de revertir. El Presidente lleva 30 meses en la montaña rusa, pero aun así ha logrado acumular las vidas necesarias para sostener la tarea y aspirar a la reelección. Más allá de la reversión de algunas variables financieras y económicas –con mayor o menor lentitud– es de ese posible cambio de clima del que se habló sin tapujos en la semana, incluido el giro de algunas encuestas que han mostrado que la imagen del Presidente ha dejado de caer.