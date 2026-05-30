Una hamburguesa argentina está entre las mejores del mundo, según una prestigiosa revista

La escena de las hamburguesas en Argentina crece a un ritmo acelerado. En todo el país, incluyendo Tucumán, las preparaciones de este tipo encuentran nuevas versiones que mezclan lo local con lo importado desde afuera. Ese es el caso de este icónico sándwich que, a pesar de encontrar sus orígenes en el norte del continente, hoy tiene su producción destacada en el punto opuesto del planeta. Así fue que una creación nacional quedó entre las mejores del globo.