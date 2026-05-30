Una hamburguesa argentina está entre las mejores del mundo, según una prestigiosa revista

Resumen para apurados
- La revista Time Out eligió a 'The Park', del local porteño Kiddo, como la novena mejor hamburguesa del mundo por su gran calidad y equilibrio, destacando a nivel global.
- Creada por el youtuber Alejandro Roig, destaca por su simplicidad: carne de alta calidad, queso, verduras, pan a medida y una versión propia de salsa barbacoa dorada.
- Este hito posiciona la escena gastronómica argentina a nivel internacional, demostrando que el país destaca con éxito en platos globales más allá de las carnes tradicionales.
La cocina argentina tiene lugar en el tablero internacional. Sánguches de milanesa, empanadas, choripanes que se consagran al igual que métodos de cocción especiales que constan de una parrilla y buena compañía conforman una gastronomía diversa y valorada fuera de las fronteras. Ahora comidas no tan regionales pero adaptadas a las técnicas nacionales también encuentran su lugar en el podio.
La escena de las hamburguesas en Argentina crece a un ritmo acelerado. En todo el país, incluyendo Tucumán, las preparaciones de este tipo encuentran nuevas versiones que mezclan lo local con lo importado desde afuera. Ese es el caso de este icónico sándwich que, a pesar de encontrar sus orígenes en el norte del continente, hoy tiene su producción destacada en el punto opuesto del planeta. Así fue que una creación nacional quedó entre las mejores del globo.
La reconocida revista Time Out nombró a una hamburguesería originaria de Buenos Aires entre su listado de locales destacados en el panorama mundial. Los editores de la colección seleccionaron a la hamburguesa "The Park", elaborada por el local Kiddo, como una de las 10 mejores comidas de este tipo en el ranking de “Best Burgers in the World”. Esta es una versión de la acotada carta con la que cuenta una de las firmas mejor rankeadas de la Argentina.
Simplicidad premiada a nivel global
“The Park” es una de las mínimas opciones que ofrece Kiddo, un local caracterizado por la simpleza y las variantes clásicas. La hamburguesería se basa en “hamburguesas clásicas, pero bien ejecutadas”, donde el tenor está puesto en la calidad de las preparaciones por sobre la variedad de propuestas. Un menú “corto y conciso” donde esta alternativa se vuelve la destacada.
La hamburguesa premiada se basa en una simple preparación de carne con queso americano, tomate, lechuga y cebolla, además de la salsa especial de la casa de Kiddo, todo ello dentro de un panecillo suave hecho a medida. Según explicaron desde la afamada revista, se trata de una combinación que “prioriza el equilibrio sobre el exceso: no hay capas excesivas de queso cheddar fundido, solo carne de res de calidad, verduras frescas y un pan especial desarrollado exclusivamente para la marca”.
El prestigio de los clásicos argentinos
La reseña sobre la hamburguesa creada por Alejandro Roig, youtuber de hamburguesas detrás de @burgrkid, continúa advirtiendo el resto de sus ingredientes: “la carne es la protagonista, cocinada de forma sencilla y servida rápidamente, envuelta para comer de pie o sobre la marcha. La salsa (una versión propia de la salsa barbacoa dorada) complementa todos los sabores sin enmascararlos”, señalaron.
El ranking, editado por la especialista en viajes Liv Kelly, fue elaborado a partir de las recomendaciones del equipo global de editores gastronómicos de la influyente revista y cruzado con las valoraciones de los usuarios en Google. De esta manera, el listado final logró reunir catorce propuestas irresistibles alrededor de todo el planeta, posicionando a la creación de Alejandro Roig en el noveno lugar de un selecto grupo que destaca la excelencia en ciudades tan competitivas como Tokio, Londres, Nueva York, París y San Pablo.
Cómo queda el ranking mundial
El primer puesto se lo llevó "Smash Things" en Tokio, gracias a sus finas smash burgers de carne Wagyu 100% japonesa. El podio lo completaron "Zuney Wagyu Burgers" en Ciudad del Cabo, que utiliza carne premium de su propia granja, y la exclusivísima "Nolita" en Madrid, una hamburguesa de carne madurada con fondue de champán de la que solo se sirven 11 porciones por turno.
La lista continúa con propuestas que desafían lo tradicional. En Londres, "Hanbaagaasuuteeki" se destaca por una combinación de mar y tierra que suma camarones fritos y algas crujientes. En Montreal, "MangeDansMonHood" conquista con su abundante hamburguesa de cuatro carnes, mientras que en París, "Spécimen Burger" apuesta por la estética bohemia de los 70 y un menú ultra simple de carne caramelizada y queso cheddar fundido.
Por su parte, la carnicería de Sídney "Come en ROBs" se metió en el top por ofrecer la clásica hamburguesa al estilo Oklahoma a un precio imbatible, y en Johannesburgo, "Mordisco de la mafia" rompe los moldes con su hamburguesa "Frank Lucas", protagonizada por una pechuga de ternera ahumada durante nueve horas que rinde tributo a la barbacoa texana.
El cierre del ranking se debate entre clásicos norteamericanos y el gigante sudamericano. En Lisboa, "Hamburguesa de carne picada" brilla por su pan brioche casero y su carne Black Angus certificada. En Nueva York, "Taberna Red Hook" se impone en Brooklyn con una propuesta masiva de carne madurada en seco, y en Hong Kong, "¡Enfermo! Hamburguesa" sella su lugar con un huevo frito de yema líquida. Finalmente, Brasil pisa fuerte con dos opciones: "Clan BBQ" en Río de Janeiro, cocinada a la brasa con queso cheddar inglés, y "GrindHouse 1%" en São Paulo, una imponente hamburguesa de costilla de 220 gramos asada a la leña con requesón local.