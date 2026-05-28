Día de la Hamburguesa: por qué se celebra el 28 de mayo y cuatro recetas fáciles para hacer en casa

Según una de las versiones más difundidas, la primera hamburguesa moderna habría sido creada en 1900 por Louis Lassen, un inmigrante alemán radicado en New Haven. La historia indica que preparó una comida rápida para un cliente apurado utilizando carne entre dos panes, hecho que habría ocurrido un 28 de mayo y dio origen a la fecha conmemorativa.