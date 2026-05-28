Día de la Hamburguesa: por qué se celebra el 28 de mayo y cuatro recetas fáciles para hacer en casa
El 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa, uno de los platos más populares del mundo. Además de las promociones en locales gastronómicos, la fecha invita a preparar versiones caseras con recetas clásicas, gourmet y vegetarianas fáciles de hacer.
Resumen para apurados
- El 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa a nivel mundial, en recuerdo de la primera hamburguesa moderna creada en 1900 por el inmigrante alemán Louis Lassen en EE.UU.
- Surgido del filete estilo Hamburgo, hoy el plato se festeja con promociones en locales comerciales y la preparación de opciones caseras, tanto clásicas como gourmet o veggies.
- Este ícono gastronómico consolida su popularidad global adaptándose a nuevas tendencias saludables y gourmet, impulsando el consumo tanto en locales comerciales como en hogares.
La hamburguesa es uno de los platos más populares del mundo y cada 28 de mayo tiene su propia celebración internacional. Con versiones clásicas, gourmet o vegetarianas, este ícono gastronómico logró conquistar distintos paladares gracias a una combinación simple: pan, carne o vegetales, queso, salsas y acompañamientos.
Durante esta fecha, restaurantes, cadenas de comida rápida y hamburgueserías artesanales suelen lanzar promociones especiales, aunque también crece el interés por preparar hamburguesas caseras con ingredientes accesibles y recetas personalizadas.
Por qué el Día de la Hamburguesa se celebra el 28 de mayo
Aunque existen diferentes teorías sobre el nacimiento de la hamburguesa, muchos historiadores ubican sus orígenes en el tradicional filete estilo Hamburgo, una preparación típica de Alemania que luego fue llevada a Estados Unidos por inmigrantes europeos.
Con el paso del tiempo, la receta evolucionó hasta convertirse en el formato actual: carne molida servida entre panes y acompañada por queso, vegetales y salsas.
Según una de las versiones más difundidas, la primera hamburguesa moderna habría sido creada en 1900 por Louis Lassen, un inmigrante alemán radicado en New Haven. La historia indica que preparó una comida rápida para un cliente apurado utilizando carne entre dos panes, hecho que habría ocurrido un 28 de mayo y dio origen a la fecha conmemorativa.
- Hamburguesa clásica
El secreto está en cocinar el medallón hasta el punto deseado y agregar el queso antes de retirarlo del fuego para que se derrita correctamente.
- Cheeseburger con cheddar y pepinillos
Esta variante es una de las más populares en las cadenas de comida rápida y resulta sencilla de replicar en casa.
- Hamburguesa gourmet
La mezcla de sabores intensos y dulces convierte esta preparación en una alternativa ideal para quienes buscan una hamburguesa diferente.
- Hamburguesa veggie de lentejas
Una receta simple puede prepararse con lentejas cocidas, avena, zanahoria rallada y cebolla procesadas hasta formar una pasta. Luego se forman los medallones y se cocinan en sartén u horno antes de servirlos en pan integral con vegetales y salsas a gusto.