Juan Darthés rompió el silencio tras la ratificación de su condena: su llamativo mensaje
Juan Darthés volvió a expresarse públicamente luego de que la Justicia de Brasil ratificara su condena por abuso sexual contra Thelma Fardín. El actor compartió un mensaje religioso en redes sociales y reapareció en medio de su nueva vida en Río de Janeiro.
Resumen para apurados
- Juan Darthés rompió el silencio en Brasil con un mensaje religioso tras la ratificación judicial de su condena a seis años de prisión por abuso sexual a Thelma Fardín.
- El caso inició con la denuncia de Fardín en 2018 por un hecho de 2009. Darthés se radicó en Brasil, donde tras una absolución inicial, la justicia ratificó su condena penal.
- Su reaparición y supuesto rol como pastor evangélico reactivan el debate sobre su situación judicial, mientras comienza a cumplir su pena bajo régimen semiabierto en Brasil.
A pocas semanas de que la Justicia de Brasil confirmara la condena contra Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardín, el actor volvió a dar señales públicas con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores y reavivó el debate en torno a su situación judicial.
La publicación apareció en sus estados de WhatsApp y se convirtió en la primera manifestación pública del exintegrante de numerosas ficciones argentinas luego de que los tribunales brasileños rechazaran los últimos recursos presentados por su defensa.
El mensaje que compartió Juan Darthés
A través de su cuenta, Darthés publicó una frase en portugués con una fuerte referencia religiosa. El texto decía: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”.
La publicación también fue replicada por su esposa, María del Carmen Leone, y rápidamente generó repercusión debido al contexto judicial que atraviesa el actor. La referencia a la fe no resulta novedosa en su caso. Semanas atrás trascendió que se encuentra vinculado a una comunidad evangélica en Brasil y que participa activamente en actividades religiosas.
La nueva vida de Darthés en Brasil
Según informó el periodista Gustavo Méndez en el programa de streaming "La posta del espectáculo", el actor se habría convertido en pastor evangélico en una iglesia de Río de Janeiro.
De acuerdo con esa versión, la religión ocupa actualmente un lugar central en la vida del artista, quien reside en Brasil desde que se inició el proceso judicial en su contra.
La noticia generó un fuerte impacto mediático, especialmente porque se conoció poco tiempo después de la resolución judicial que confirmó su condena.
La causa judicial iniciada por Thelma Fardín
El caso tuvo origen en 2018, cuando Thelma Fardín denunció públicamente a Juan Darthés por una presunta violación ocurrida en 2009 durante una gira de la serie juvenil Patito Feo en Nicaragua.
Según la denuncia, Fardín tenía 16 años al momento de los hechos y Darthés 45.
Debido a que el actor se radicó en Brasil, país que no extradita a sus ciudadanos, la investigación avanzó mediante un mecanismo de cooperación internacional entre las fiscalías de Argentina, Nicaragua y Brasil.
Qué resolvió la Justicia brasileña
Tras una primera instancia que concluyó con la absolución del actor por falta de pruebas consideradas suficientes, el Tribunal Regional Federal de Brasil revisó el caso y modificó aquella decisión.
La Justicia brasileña condenó a Darthés a seis años de prisión bajo un régimen semiabierto por abuso sexual. Posteriormente, la defensa presentó recursos para revertir la sentencia, pero fueron rechazados por el tribunal.
Con esa decisión, la condena quedó ratificada y el proceso judicial ingresó en una nueva etapa, mientras el actor permanece residiendo en Brasil.