Secciones
EspectáculosFamosos

Thelma Fardin habló tras la condena a Juan Darthés: "Es una victoria personal enorme"

La actriz habló tras la condena de Juan Darthés en Brasil por abuso sexual, y reflexionó sobre el impacto social de la denuncia y los cambios que generó en la industria artística.

Thelma Fardín rompió el silencio tras la condena de 6 años a Juan Darthés en Brasil Thelma Fardín rompió el silencio tras la condena de 6 años a Juan Darthés en Brasil
Por Mercedes Mosca Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Thelma Fardin calificó como una "victoria personal enorme" la condena firme de seis años a Juan Darthés por abuso sexual, dictada por la Justicia de Brasil tras un largo proceso.
  • El caso inició con una denuncia en 2018 por hechos ocurridos en Nicaragua. El proceso enfrentó desafíos jurisdiccionales cuando el actor se instaló en Brasil para evitar la justicia.
  • El fallo sienta un precedente histórico y transformó la industria artística, impulsando nuevos protocolos de seguridad para menores y fomentando denuncias colectivas contra el abuso.
Resumen generado con IA

Luego de que la Justicia de Brasil dejara firme la condena de seis años Juan Darthés en la causa por abuso sexual, Thelma Fardin rompió el silencio y expresó cómo atravesó el fallo judicial que marcó un antes y un después en su vida y en el debate público sobre las denuncias de violencia sexual.

Salir de día y volver de noche: cómo cumplirá Juan Darthés la condena a seis años de prisión

Salir de día y volver de noche: cómo cumplirá Juan Darthés la condena a seis años de prisión

En una entrevista con Telenoche, la actriz aseguró que el proceso fue complejo y emocionalmente desgastante, aunque destacó la importancia de haber llegado hasta el final. “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, afirmó.

Thelma Fardin recordó las dificultades del proceso judicial contra Juan Darthés

Thelma Fardin recordó que uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando Juan Darthés dejó Argentina y se instaló en Brasil, país donde nació. “El día que se fue, pensé: ¿Cómo se hace para perseguir a una persona, para conseguir justicia en otro país?”, expresó.

La actriz explicó que, pese a las dificultades, decidió continuar adelante porque consideraba fundamental lograr un precedente judicial. “El camino era el judicial porque para mí era importante poder sentar un precedente, y hacer un recorrido serio en la Justicia, que es lo que logramos”, sostuvo.

Además, se refirió a las personas que cuestionaron su denuncia y aseguró que el fallo representa un respaldo contundente. “Creo que hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja más que tranquila”, señaló.

En ese sentido, también reflexionó sobre el impacto social que tuvo su caso y remarcó que muchas otras personas se animaron a denunciar situaciones similares después de su testimonio. “Hay algo que es, supongo, el miedo que le da a la gente ver esta problemática de frente”, agregó.

Cómo cambió la vida y la carrera de Thelma Fardin después de la denuncia

Durante la entrevista, Thelma Fardin aseguró que la experiencia transformó profundamente su vida personal y profesional. Incluso contó que comenzó a estudiar derecho y a interiorizarse en cuestiones jurídicas a partir del proceso judicial.

“Me transformó por completo porque yo empecé siendo una víctima, que necesitaba poner esto en palabras. Y en el camino descubrí el derecho, que me apasiona”, explicó.

También destacó que, tras su denuncia, hubo modificaciones dentro de la industria audiovisual respecto al cuidado de menores de edad en producciones artísticas. “Hoy se produce de un modo diferente cuando hay niños y niñas en un set o en una gira”, indicó, y mencionó la incorporación de coordinadores de intimidad en escenas sensibles.

Por otra parte, la actriz sostuvo que uno de los mayores desafíos sociales es dejar de ignorar las denuncias de abuso sexual. “Esto sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar, además de la justicia?”, cuestionó.

Al recordar a la adolescente que atravesó el abuso, Fardin dejó una de las frases más emotivas de la entrevista: “Le diría que se puede conseguir justicia y también se lo digo a la de 25 que se atrevió a denunciar”.

Finalmente, al ser consultada sobre si tenía algo para decirle a Juan Darthés tras la condena, respondió de forma tajante: “A Darthés ya le habló la Justicia”.

Temas Juan DarthésThelma Fardín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salir de día y volver de noche: cómo cumplirá Juan Darthés la condena a seis años de prisión

Salir de día y volver de noche: cómo cumplirá Juan Darthés la condena a seis años de prisión

La Justicia de Brasil confirmó los seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil confirmó los seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin

Lo más popular
Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
1

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
2

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo
3

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune
4

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
2

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
3

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
4

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
5

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Más Noticias
Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Comentarios