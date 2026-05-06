Thelma Fardin habló tras la condena a Juan Darthés: "Es una victoria personal enorme"

Resumen para apurados
- Thelma Fardin calificó como una "victoria personal enorme" la condena firme de seis años a Juan Darthés por abuso sexual, dictada por la Justicia de Brasil tras un largo proceso.
- El caso inició con una denuncia en 2018 por hechos ocurridos en Nicaragua. El proceso enfrentó desafíos jurisdiccionales cuando el actor se instaló en Brasil para evitar la justicia.
- El fallo sienta un precedente histórico y transformó la industria artística, impulsando nuevos protocolos de seguridad para menores y fomentando denuncias colectivas contra el abuso.
Luego de que la Justicia de Brasil dejara firme la condena de seis años Juan Darthés en la causa por abuso sexual, Thelma Fardin rompió el silencio y expresó cómo atravesó el fallo judicial que marcó un antes y un después en su vida y en el debate público sobre las denuncias de violencia sexual.
En una entrevista con Telenoche, la actriz aseguró que el proceso fue complejo y emocionalmente desgastante, aunque destacó la importancia de haber llegado hasta el final. “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, afirmó.
Thelma Fardin recordó las dificultades del proceso judicial contra Juan Darthés
Thelma Fardin recordó que uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando Juan Darthés dejó Argentina y se instaló en Brasil, país donde nació. “El día que se fue, pensé: ¿Cómo se hace para perseguir a una persona, para conseguir justicia en otro país?”, expresó.
La actriz explicó que, pese a las dificultades, decidió continuar adelante porque consideraba fundamental lograr un precedente judicial. “El camino era el judicial porque para mí era importante poder sentar un precedente, y hacer un recorrido serio en la Justicia, que es lo que logramos”, sostuvo.
Además, se refirió a las personas que cuestionaron su denuncia y aseguró que el fallo representa un respaldo contundente. “Creo que hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja más que tranquila”, señaló.
En ese sentido, también reflexionó sobre el impacto social que tuvo su caso y remarcó que muchas otras personas se animaron a denunciar situaciones similares después de su testimonio. “Hay algo que es, supongo, el miedo que le da a la gente ver esta problemática de frente”, agregó.
Cómo cambió la vida y la carrera de Thelma Fardin después de la denuncia
Durante la entrevista, Thelma Fardin aseguró que la experiencia transformó profundamente su vida personal y profesional. Incluso contó que comenzó a estudiar derecho y a interiorizarse en cuestiones jurídicas a partir del proceso judicial.
“Me transformó por completo porque yo empecé siendo una víctima, que necesitaba poner esto en palabras. Y en el camino descubrí el derecho, que me apasiona”, explicó.
También destacó que, tras su denuncia, hubo modificaciones dentro de la industria audiovisual respecto al cuidado de menores de edad en producciones artísticas. “Hoy se produce de un modo diferente cuando hay niños y niñas en un set o en una gira”, indicó, y mencionó la incorporación de coordinadores de intimidad en escenas sensibles.
Por otra parte, la actriz sostuvo que uno de los mayores desafíos sociales es dejar de ignorar las denuncias de abuso sexual. “Esto sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar, además de la justicia?”, cuestionó.
Al recordar a la adolescente que atravesó el abuso, Fardin dejó una de las frases más emotivas de la entrevista: “Le diría que se puede conseguir justicia y también se lo digo a la de 25 que se atrevió a denunciar”.
Finalmente, al ser consultada sobre si tenía algo para decirle a Juan Darthés tras la condena, respondió de forma tajante: “A Darthés ya le habló la Justicia”.