Qué dice la piscología de las personas que no participan en chats grupales

Sin embargo, el silencio también puede ser una bandera de victoria y una herramienta fundamental de autocuidado. En un mundo hiperconectado, decidir no responder es una forma consciente de poner límites saludables y disminuir la fatiga tecnológica. Los psicólogos coinciden en que hablar menos en el entorno digital no equivale a aislarse, sino que permite pertenecer a una comunidad sin saturar la salud mental. Para lograrlo sin culpa, los expertos recomiendan establecer franjas horarias para revisar los chats, reaccionar con emojis para dar el presente sin generar ruido y, sobre todo, recordar que el valor de un vínculo no se mide por la cantidad de mensajes enviados, sino por la calidad real de la conexión.