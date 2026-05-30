SociedadActualidad

Test de personalidad: la forma en que cerrás el puño podría revelar rasgos ocultos de tu carácter

Descubrí qué significa cada posición del pulgar y cuál se parece más a vos.

La forma en que cerrás el puño puede revelar aspectos ocultos de tu personalidad: qué significa cada gesto
La forma en que cerrás el puño puede revelar aspectos ocultos de tu personalidad: qué significa cada gesto Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un test de personalidad viralizado en redes sociales propone revelar rasgos ocultos del carácter de los usuarios según la posición en la que cierran el puño de forma natural.
  • El desafío analiza tres posiciones del pulgar para definir conductas, aunque psicólogos advierten que estas pruebas son solo entretenimiento y carecen de validez científica.
  • Este tipo de contenidos lúdicos sigue liderando las interacciones en plataformas digitales, reflejando el constante interés del público por el autoconocimiento rápido.
Resumen generado con IA

Los test de personalidad se convirtieron en uno de los contenidos más populares en redes sociales. Aunque no tienen validez científica para diagnosticar conductas o definir la personalidad de una persona, suelen despertar curiosidad porque proponen descubrir características individuales a partir de gestos cotidianos.

Test de personalidad: elegí una posición de cubiertos y descubrí qué aspecto de tu personalidad deberías mejorar

Test de personalidad: elegí una posición de cubiertos y descubrí qué aspecto de tu personalidad deberías mejorar

Uno de los más comentados plantea una pregunta sencilla: ¿cómo cerrás el puño de manera natural? Según este desafío visual, la posición que adopta el pulgar al apretar la mano podría estar relacionada con determinados rasgos de la personalidad y la forma de enfrentar distintas situaciones de la vida.

La propuesta consiste en observar cómo cerrás la mano sin pensarlo demasiado. Dependiendo de la ubicación del pulgar, el test ofrece diferentes interpretaciones sobre el carácter, la manera de vincularse con los demás y la toma de decisiones.

  • Pulgar sobre los dedos

Las personas identificadas con esta opción suelen disfrutar de los desafíos, las experiencias nuevas y los cambios constantes. Además, valoran los espacios que les permiten expresarse libremente y suelen destacarse por su cercanía y capacidad para generar confianza en quienes las rodean.

  • Pulgar al costado

Según el test, quienes cierran el puño de esta manera poseen facilidad para relacionarse con otras personas, adaptarse a diferentes contextos y brindar apoyo a quienes lo necesitan. También suelen ser vistos como individuos confiables, equilibrados y con un marcado sentido de la justicia.

  • Pulgar dentro del puño

De acuerdo con la descripción, este gesto podría estar asociado con una personalidad apasionada, intensa y directa. Aunque en ocasiones estas personas podrían actuar de manera impulsiva, también suelen destacarse por su compromiso, determinación y capacidad para asumir responsabilidades con firmeza.

Es importante aclarar que especialistas en psicología recuerdan que este tipo de pruebas deben interpretarse como entretenimiento y no como herramientas capaces de definir científicamente la personalidad o el comportamiento humano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
2

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
3

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
4

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
5

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Más Noticias
Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

¿Trasladable o inamovible? Qué pasará con el feriado del 20 de junio

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

El pronóstico del fin de semana en todo Tucumán: ¿dónde lloverá?

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Estrés, ansiedad y poco tiempo libre: por qué cada vez más argentinos convierten sus hobbies en una fuente de ingresos

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Comentarios