Test de personalidad: la forma en que cerrás el puño podría revelar rasgos ocultos de tu carácter

Resumen para apurados
- Un test de personalidad viralizado en redes sociales propone revelar rasgos ocultos del carácter de los usuarios según la posición en la que cierran el puño de forma natural.
- El desafío analiza tres posiciones del pulgar para definir conductas, aunque psicólogos advierten que estas pruebas son solo entretenimiento y carecen de validez científica.
- Este tipo de contenidos lúdicos sigue liderando las interacciones en plataformas digitales, reflejando el constante interés del público por el autoconocimiento rápido.
Los test de personalidad se convirtieron en uno de los contenidos más populares en redes sociales. Aunque no tienen validez científica para diagnosticar conductas o definir la personalidad de una persona, suelen despertar curiosidad porque proponen descubrir características individuales a partir de gestos cotidianos.
Uno de los más comentados plantea una pregunta sencilla: ¿cómo cerrás el puño de manera natural? Según este desafío visual, la posición que adopta el pulgar al apretar la mano podría estar relacionada con determinados rasgos de la personalidad y la forma de enfrentar distintas situaciones de la vida.
La propuesta consiste en observar cómo cerrás la mano sin pensarlo demasiado. Dependiendo de la ubicación del pulgar, el test ofrece diferentes interpretaciones sobre el carácter, la manera de vincularse con los demás y la toma de decisiones.
- Pulgar sobre los dedos
Las personas identificadas con esta opción suelen disfrutar de los desafíos, las experiencias nuevas y los cambios constantes. Además, valoran los espacios que les permiten expresarse libremente y suelen destacarse por su cercanía y capacidad para generar confianza en quienes las rodean.
- Pulgar al costado
Según el test, quienes cierran el puño de esta manera poseen facilidad para relacionarse con otras personas, adaptarse a diferentes contextos y brindar apoyo a quienes lo necesitan. También suelen ser vistos como individuos confiables, equilibrados y con un marcado sentido de la justicia.
- Pulgar dentro del puño
De acuerdo con la descripción, este gesto podría estar asociado con una personalidad apasionada, intensa y directa. Aunque en ocasiones estas personas podrían actuar de manera impulsiva, también suelen destacarse por su compromiso, determinación y capacidad para asumir responsabilidades con firmeza.
Es importante aclarar que especialistas en psicología recuerdan que este tipo de pruebas deben interpretarse como entretenimiento y no como herramientas capaces de definir científicamente la personalidad o el comportamiento humano.