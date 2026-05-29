Karma Sudaca celebra 30 años de rock: "Perdurar ha sido nuestro logro más importante"

Para Karma Sudaca, llegar a los 30 años no es solo una cifra, sino el logro más importante de su carrera, por encima de los grandes festivales y récords. La banda tucumana se subirá al escenario del Teatro San Martín para celebrar este aniversario con un espectáculo que promete ser un hito en la cultura local. Por primera vez, el grupo presentará un show propio en este teatro emblemático, un espacio que consideran fundamental para la identidad de la provincia.