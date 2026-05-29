Karma Sudaca celebra 30 años de rock: "Perdurar ha sido nuestro logro más importante"
La emblemática banda celebra tres décadas de trayectoria con un show histórico este sábado, a las 21, en el Teatro San Martín. Un recorrido por su verdad, el recambio generacional y la resistencia cultural desde el interior del país.
Resumen para apurados
- La banda Karma Sudaca celebra 30 años de trayectoria con un show histórico este sábado en el Teatro San Martín de Tucumán, reivindicando la resistencia del rock del interior.
- Tras décadas de autogestión y grandes festivales, el grupo preparó por tres meses un show que repasa su historia con invitados sorpresa y una imponente puesta en escena.
- Este hito consolida el recambio generacional de su público y reafirma el compromiso de la banda de seguir girando, inspirando a las nuevas promesas del rock en la provincia.
Para Karma Sudaca, llegar a los 30 años no es solo una cifra, sino el logro más importante de su carrera, por encima de los grandes festivales y récords. La banda tucumana se subirá al escenario del Teatro San Martín para celebrar este aniversario con un espectáculo que promete ser un hito en la cultura local. Por primera vez, el grupo presentará un show propio en este teatro emblemático, un espacio que consideran fundamental para la identidad de la provincia.
La historia de la banda está marcada por la independencia y un camino que definen como un desafío constante pero que les otorga una libertad invaluable. Aunque en algún momento formaron parte de sellos multinacionales, los integrantes aseguran que siempre añoraron la libertad artística que hoy defienden.
"Hacer rock en la Argentina es difícil, hacerlo en el interior es muchísimo más difícil", sostienen, admirando a aquellos artistas que, como ellos, "hacen magia" para romper barreras desde sus provincias.
Musicalmente, Karma Sudaca ha sabido apresurarse a los nuevos sonidos y formas de consumo, aunque manteniendo su esencia de componer "a flor de piel" y "en carne viva". En esta transición, sus composiciones han pasado de estructuras complejas y "vuelteras" a formas más sencillas y directas al oído. Para ellos, la música es una herramienta de cambio: "Si hay sangre, que duela, porque a través del dolor existen los cambios".
Esa honestidad ha permitido un fenómeno conmovedor: el recambio generacional. Es común ver hoy en sus recitales a padres e hijos compartiendo la misma pasión, una fidelidad que la banda agradece profundamente, reconociendo que el público confió en ellos incluso antes que ellos mismos.
El trayecto no ha estado exento de momentos difíciles. La banda recuerda con dolor la pérdida de amigos cercanos y pilares de la escena, como el "Bebé" Salvatierra y Lichar Galván, quienes siguen siendo fuente de inspiración.
Sin embargo, el balance se inclina hacia la felicidad de haber pisado escenarios como el Cosquín Rock, el Quilmes Rock o el Pepsi Music, y de haber llevado su música al bar Irlanda, La Zona, Mr Black, el Juan B. Terán entre otros tantos lugares que quedaron en la memoria de muchos músicos tucumanos
Sobre la escena local, observan con nostalgia la época dorada de fines de los 90 y principios de los 2000, cuando Tucumán era una de las grandes capitales del rock con festivales masivos cada fin de semana. A pesar de que hoy faltan espacios y productores que apuesten al género, destacan el enorme talento de las bandas jóvenes de 15 o 16 años que aseguran el futuro del rock en la provincia.
Para la cita del sábado, el grupo se ha preparado durante tres meses, diseñando una lista de temas que recorre toda su historia, incluyendo canciones inéditas y clásicos que hace tiempo no interpretaban. La puesta en escena contará con una infraestructura imponente de luces, pantallas y sonido de alta fidelidad.
Además, el show contará con invitados de gran calibre, cuyos nombres se mantienen en reserva para sorprender al público y sorteos especiales, como una guitarra eléctrica entre los asistentes.
Con la mirada puesta en el futuro, Karma Sudaca no planea detenerse. Su meta principal sigue siendo la misma que cuando empezaron: seguir grabando, girando y manteniendo vivo ese "espíritu utópico y adolescente" que es necesario para subirse a un escenario a hacer rock.